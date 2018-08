Populær feriedestination øger turistskatten med 25 procent

Listen over populære feriedestinationer, som i de seneste par år har indført turistskatter, er ved at være lang.

Lande såsom Grækenland, Spanien, Italien og New Zealand er nogle af dem, der har for nyligt har set sig nødsaget til at tage ekstra penge per overnatning, når turister kommer på besøg.

Kroatien er et af de lande, som var tidligst ude i forbindelse med at kræve ekstra afgifter for turister. Den tidligere republik i Jugoslavien indførte allerede i 2005 den famøse skat, som siden hen har betydet, at turister må betale op til 8 kroner mere per nat i højsæsonen.

Nu har de kroatiske myndigheder dog i begyndelsen af august vedtaget, at den nuværende skat ikke er høj nok, og at den derfor fra næste år af vil stige med 25 procent.

Det skriver The Independent.

Går til velgørenhed

Det betyder, at det fra januar 2019 vil koste turister helt op til ti kroner ekstra per overnatning i Kroatien.

Kun campingpladserne slipper for prisstigningen, og det er da også muligt at slippe billigere per overnatning, hvis man bestiller en billig indkvartering på f.eks. et vandrehjem eller lignende, da turistskatten stiger des dyrere indkvarteringen er.

Ifølge The Independent vil børn under 12 år stadigvæk være fritaget for skatten, og børn mellem 12-18 år vil få en rabat på 50 procent.

- Selvom skatten bliver forhøjet, er Kroatien stadig et af de lande, der har den laveste turistskat, hvis man sammenligner med jævnbyrdige lande, siger direktør og turistminister Carl Cappelli fra Kroatiens turistorganisation.

I Spanien ligger turistskatten på mellem 3,50-19 kroner per overnatning, i Italien koster det mellem 1,50-52 kroner, i Portugal mellem 7,50-15 kroner og i Grækenland koster det mellem 4-30 kroner per overnatning.

Carl Cappelli påpeger desuden, at overskuddet, landet tjener på den 25 procent store stigning, ikke ryger i statskassen, men i stedet blandt andet går til velgørende formål, udvikling af byerne samt markedsføring af landet.

