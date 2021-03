Populær ferieø genåbner for turister

Nu kan du snart nyde den bagende sol og gå ture langs strandkanten ved det azurblå hav. Fra 1. juli lukker Thailands regering dig nemlig ind, hvis du er vaccineret mod Covid-19.

Det skriver Independent.

Turisterne kan nu besøge ferieøen Phuket uden at skulle gå i karantæne, som tidligere har været kravet for at rejse til Thailand.

Island åbner for vaccinerede turister

For at blive lukket ind i landet kræves det, at turisterne kan dokumentere, at de er blevet vaccineret mod Covid-19, og at de tager en test i lufthavnen ved ankomst.

Efter syv dage på øen kan de rejsende udforske resten af landet.

70 procent skal vaccineres først

Det er et pilotprojekt, der bliver implementeret på den populære ferieø Phuket, og hvis initiativet bliver en succes, bliver det indført flere steder i Thailand.

Danskerfavorit: Her er vaccinepas ikke nødvendigt

Forud for genåbningen bliver beboere i Phuket prioriteret i landets eget vaccineprogram. Målet er nemlig, at 70 procent af befolkningen på Phuket er vaccineret, før de internationale gæster kan bydes velkommen.

I øjeblikket er der et krav om at gå i karantæne i to uger, men reduceres fra 1. april til ti dage.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser frem til og med 20. april.

Hvis man rejser ud til et 'rødt land', er man pålagt de danske krav om test og isolation ved tilbagekomst til Danmark.