Populær safaridestination siger stop: Slut med at klappe løveunger

Sydafrika er med mere end 16 millioner besøgende hvert år kendt for sine mange muligheder for at komme helt tæt på naturen og vilde dyr.

Safarihungrende turister rejser fra nær og fjern for at få et glimt af 'The Big Five' i deres naturlige habitat.

Men at se dyrene på afstand er ikke altid nok for ivrige rejsende, hvor kontakt med løveunger er øverst på manges ønskeliste. Det ønske må man fremover skyde en hvid pind efter, da Sydafrikas regering vil sætte en stopper for løveopdræt i fangenskab. Beslutningen er taget på baggrund af et to år langt studie, som viser, at praksissen skader de vilde dyr gevaldigt.

Det skriver BBC.

- Resultaterne i rapporten siger, at vi bliver nødt til at standse opdrætningen af tamme løver i fangenskab, siger Barbara Creecy, Sydafrikas miljøminister, til BBC.

Måske flere tiltag på vej

Beslutningen, der for alvor vil lægge en dæmper på en stor del af det afrikanske lands turismesektor, kommer dog ikke til at påvirke reglerne om jagt af vilde løver, da dette stadig vil forblive tilladt.

Selvom løvejægere i denne omgang går fri, fortæller den sydafrikanske regering i forlængelse af udmeldingen, at forhandlinger om nye regler angående fangenskab af andre safaridyr også er på tegnebrættet. Lignende tiltag er blevet indført i andre lande, såsom i New Zealand, hvor turister forbydes at svømme med delfiner.

Ifølge World Animal Protection vil de mere end 350 gårde i Sydafrika, som på nuværende tidspunkt tilbyder mulighed for at klappe løveunger, blive påvirket af regeringens planer.

Der menes at være mere end 8000 løver i fangenskab i Sydafrika, mens 3500 lever vildt.