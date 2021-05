Populær strand i kæmpeudvidelse

Når sommeren rammer, og temperaturen indbyder til solbadning og en dukkert i havet, smutter en del danskere til Rødvig på den sjællandske østkyst.

Her er der ferieboliger og en charmerende havn med restauranter og lystbåde.

Den lokale badestrand kunne dog godt trænge til et ansigtsløft, så i 2013 gik en gruppe borgere til kommunen for at presse på for en bedre strand.

Nu har de fået svar. I en pressemeddelelse meddeler Stevns Kommune, at den er klar til at investere 1,6 millioner kroner i en sandfodring af stranden.

Arbejdet finder allerede sted i maj og betyder, at stranden tilføres 15.000 kubikmeter sand eller hvad der svarer til en fodboldbane fyldt med halvanden meter sand.

Farvel til ulækkert tang

Borgmester Anette Mortensen (V) kalder projektet 'et vigtigt redskab i fortsat at kunne forbedre og passe godt på vores attraktive badestrand'.

- Sandet vil virke som kystbeskyttelse, give en større strand og skabe bedre betingelser for at få tangen væk, siger hun.

- Alt sammen til stor glæde både for vores lokale borgere, for besøgende, som benytter stranden, for turismen og for udviklingen af erhvervslivet på fiskerihavnen.

I de kommende uger vil der blive sejlet bunkevis af sand til Rødvig. Sandet vil derefter blive pumpet ind på stranden og fordelt på selve området.

Arbejdet forventes færdig i slutningen af maj. Indtil da vil det ikke være tilladt at opholde sig på stranden.