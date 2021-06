Populær strand klar til badegæster efter lorteudslip

Ifølge myndighederne risikerer du ikke længere at få naboens bremsespor i dine badebukser

Svanemøllen Strand i København er torsdag eftermiddag genåbnet for badning.

Det sker blot få dage efter, at en 'menneskelig fejl' førte til, at otte millioner liter urenset spildevand blev ledt ud i Svanemøllen Havn.

Det skriver TV 2 Lorry.

Urenset spildevand indeholder afføring og urin fra kloakker, og derfor blev al badning ved den populære strand i mandags frarådet af Københavns Kommune.

Kommunen bestilte efterfølgende et 'eksternt firma' til at analysere badevandet.

Det eksterne firma konkluderer nu, at det igen er 'sundhedsmæssigt forsvarligt' at hoppe i vandet ud for Svanemøllen Strand.

- Vandprøver viser, at der ikke er spor af Novafos’ forurening, skriver Jørgen Lund Madsen, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, i en mail til TV 2 Lorry.

Liebhaverstrand hårdt ramt

Det store lorteudslip i Øresund fandt sted fredag i sidste uge, da et uheld i forbindelse med byggeriet af den kommende Nordhavnstunnel førte til et brud på spildevandsledningen.

Fra mandag aften til tirsdag morgen blev der derfor pumpet store mængder afføring og urin i havet kun halvanden kilometer fra Skovshoved Strand ved Charlottenlund.

Efterfølgende blev al badning frarådet på nærliggende strande.

Mindst 27 millioner liter kloakvand er blevet ledt ud i Øresund.