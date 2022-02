Populær turistattraktion truet

Danskerne er vilde med Mallorca. Man kan opleve azurblå strande, gamle middelalderslotte og i januar og februar kan man se de blomstrende mandeltræer. I hvert fald lidt endnu.

Mandeltræerne blomstrer uden for den store turistsæson. Alligevel valfarter turister fra hele verden til den spanske ferieø for at overvære mandeltræerne klædt i en elegant pels af hvide og rosa blomster.

Det skriver Jyllands-Posten.

Plante pandemi

Plantebakterien Xylella Fastidiosa blev første gang fundet på Mallorcas mandeltræer i 2016. Synderen er to forskellige arter af såkaldte skumcikader, som overfører bakterien.

Sidenhen har den dræbt eller beskadiget mere end 80 procent af mandeltræerne, og massemordet har ingen ende i syne.

Det er dog ikke kun Spanien, som kæmper med den mikroskopiske fjende. I Syditalien brænder bønderne store olivenlunde af for at bekæmpe spredningen af plantebakterien.

Kan de reddes?

Endnu er der ikke udviklet et definitivt våben mod de ødelæggende bakterier, men italienske forskere eksperimenterer med en blanding af kobber, zink og citronsyre, som angiveligt kan være bakteriens banemand.

I Spanien eksperimenterer man med at udskifte de nuværende mandelsorter med en mere modstandsdygtig sort. Dog rapporteres der kun om en beskeden effekt.

Truslen lurer også i Danmark

I Danmark er plantebakterien Xylella Fastidiosa endnu ikke blevet fundet. Enhedschef i landbrugsstyrelsen Kristine Riskjær understreger, at der ikke bliver taget let på truslen.

På trods af at plantebakterien ikke har lige så gode vilkår i det kolde nord, har Danmark også en beredskabsplan til bekæmpelse af Xylella Fastidiosa.

Eksempelvis er der stor årvågenhed omkring import af planter. Sidste år blev en leverance rosmarinplanter tilbageholdt på advarsel af de portugisiske myndigheder.

- Vi kunne heldigvis se, at overvågningen og notifikationssystemet virker, siger Kristine Riskær til Jyllands-Posten.