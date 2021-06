Populær turistrute vil sandsynligvis lukke

Masseturismen på det spektakulære, men skrøbelige landskab i Norge er kommet i fokus, da en af landes mest kendte veje stadig er lukket for alle køretøjer.

Stalheimskleiva, der ligger i de norske fjelde, lukkede sidste sommer på grund af et jordskred. Det skriver Forbes.

Jordskredet førte til, at der kom midlertidigt forbud mod tunge køretøjer inklusive turistbusser på den 170 år gamle snoede bjergvej.

Nu viser det sig, at skaderne er langt større end først antaget.

- Stalheimskleiva vil ikke være åben for køretøjer. Vi har set, at selv små minibusser og privatbiler lægger for meget belastninger på vejen, siger Svenn Egil Finnen, der er afdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Snart skal det måske være slut med at køre på den smukke bjergvej. Foto: Shutterstock

Fjerner stor attraktion

Udsigten til igen at kunne køre på vejen er lang. Renoveringsmulighederne er nemlig begrænset, da vejen er en del af et kulturarvsområde.

- Det vil være at fjerne en attraktion, som Vestlandet altid har haft, siger administrerende direktør, fra det norske rejseselskab Fjord Tours, Kristian Jørgensen til NRK.

Da vejen er stærkt belastet af de mange køretøjer henover sommeren, forstår han beslutningen fra det norske vegvesen.

- Sikkerhed skal komme først, så vi kommer sandsynligvis til det punkt, hvor vi må indse, at vejen er blevet for slidt, siger Kristian Jørgensen, som vil undersøge andre muligheder for at opleve området end i bil.