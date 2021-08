Populær vinterdestination indfører udløbsdato på coronapas

To doser med en coronavaccine betyder, at du har et gyldigt coronapas, som kan bruges til for eksempel at gå på restaurant eller tage på ferie.

Men hvis du har planlagt en tur til Østrig i nær fremtid, så skal du huske at tjekke datoen for dit andet vaccinestik. På grund af frygt for aftagende immunitet har alpelandet nemlig indført en udløbsdato på indrejsendes coronapas.

Hvis du har modtaget anden dosis mere end 270 dage inden indrejse i Østrig, så er der ingen adgang. Det blev bekræftet tirsdag ifølge The Telegraph.

Den nye regel har den konsekvens, at hvis du var en af de heldige, der var færdigvaccineret tilbage i januar, så udløber dit coronapas allerede i oktober måned.

Det betyder dog ikke, at du er fuldstændig udelukket fra en skiferie til vinter, hvis stik nummer to er ældre end de lige omkring ni måneder.

Hvis du kan fremvise en negativ PCR-test, der højst er 72 timer gammel eller en antigen-test, der højst er 48 timer gammel, så er der fri bane.

Det samme gælder, hvis du kan påvise, at du har været smittet inden for 90 dage.