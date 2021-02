Populære danskerdestinationer: Nyt flyselskab åbner ruter fra Billund

Lige nu er der ikke de store udsigter til ferie i Sydeuropa, men ikke desto mindre åbner det spanske flyselskab Vueling fra 18. juni nye ruter fra Billund lufthavn.

Således vil man fra midten af juni kunne flyve med ugentlige afgange til henholdsvis Barcelona, Malaga og Mallorca fra Billund Lufthavn.

Det oplyser Billund Lufthavn i en pressemeddelelse.

– Det er fantastisk at kunne præsentere, at der kommer et nyt haleror på platformen igen. Ikke alene er det nogle ekstremt populære feriedestinationer, de bringer med sig, men vi er stolte af, at vi nu samarbejder med Vueling. Det er et samarbejde, der længe har stået højt på vores prioriteringsliste, siger Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn.

Lave priser

Parterne oplyser, at ruten til Barcelona er med hovedlufthavnen Barcelona-El Prat Airport som destination. Flyene vil afgå på mandage og fredage, og priserne for billetterne begynder ved 145 kr.

Hver onsdag og lørdag fra 19. juni vil der afgå fly fra Billund til Palma på Mallorca og Malaga. Her begynder prisen på billetterne også ved 145 kr.

– Mallorca og Malaga har altid været attraktive charterdestinationer for danskerne. Men Danmark og i særdeleshed Vestdanmark kan også noget for de spanske turister – især fra storbyen Barcelona. Vi har attraktive UNESCO-områder, flere attraktioner heriblandt Legoland, og så er vi stærke på gastronomi. Og med Vuelings popularitet i Spanien vil de helt sikkert også bringe turister med til Danmark, siger Jan Hessellund.

