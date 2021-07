Populært ferieland strammer skruen: 1500 danskere berørt

Fra på onsdag kræver et populært rejsemål ved Middelhavet, at indrejsende er færdigvaccineret. Det har medført rødglødende telefoner hos rejseselskabet Folkeferie.dk

Den sydeuropæiske ø-stat Malta, der traditionelt set tiltrækker tusindvis af danske turister hver sommer, skærper nu landets indrejseregler.

Den maltesiske regering besluttede fredag, at kun færdigvaccinerede turister over 12 år har tilladelse til at rejse ind i landet, og de nye regler vil træde kraft fra på onsdag den 14. juli.

Ligesom en række andre lande ved Middelhavet har Malta i de seneste uger set en stigning i antal af smittede med den smitsomme Delta-variant, og det er årsagen til, at landets sundhedsmyndigheder nu skrammer skruen.

1500 berørte kunder

Maltas beslutning har henover weekenden givet hovedbrud og medført en telefonstorm hos rejseselskabet Folkeferie.dk, der er en af landets største arrangør af rejser til netop Malta.

Direktør hos rejsebureauet, Knud T. Martens, fortæller, at selskabet lige nu har ca. 1500 kunder, som er berørt af de aktuelle ændringer.

- Det her skete fredag aften og kom helt uvarslet. Men vi har mandet op på kontoret og i bogholderiet, og alle er på arbejde i dag, siger han.

- Det er rigtig kedeligt, - ikke for mig, men for vores kunder. Det er jo børnefamilier, hvor børnene har glædet sig helt vildt, fordi de heller ikke kom af sted sidste år, og nu må vi skuffe dem igen. Det synes jeg næsten er det værste. Man er magtesløs, siger Knud T. Martens.

Artiklen fortsættes under billedet...

Direktør hos Folkeferie.dk, Knud T.Martens, ærgrer sig over Maltas nye rejseregler. Foto: Folkeferie.dk

Af rejseselskabets Facebook-side er der også skuffelse af spore blandt de berørte kunder.

'Øv, vi skulle være rejst d.17/7. Vores 3 børn er ulykkelige, det er 2. år vi ikke kommer afsted,' skriver en kvinde.

Knokler med Kreta-løsning

Folkeferie.dk lykkedes lørdag med at sende bureauets kunder af sted som planlagt, da de nye rejseregler først træder i kraft på onsdag.

Bureauet arbejder derfor med at finde alternative løsninger til de næste flyafgange henholdsvis 17.juli, 24. juli og 31.juli, for dem, som pludselig ikke kan rejse ind i Malta, og kunderne har i den forbindelse fået fire valgmuligheder af Folkeferie.dk.

Enten kan de opretholde deres planlagt ferie, hvis de er færdigvaccineret. De kan udskyde ferien til senere på året, når de er vaccineret, eller de kan vælge at få pengene retur.

Den fjerde mulighed er at bytte Malta ud med Kreta, fortæller Knud T. Martens.

Artiklen fortsættes under billedet...

- Vi har givet vores kunder et skarpt tilbud om at komme til Kreta i stedet for Malta. Det siger mange heldigvis ja til, og min forhåbning er, at vores fly dertil bliver udsolgt i løbet af i dag søndag, siger direktøren.

- Vi har prøvet at finde gode erstatninger til børnefamilierne med det her hotel på Kreta, men for dem, der er Malta-fan, er det ikke det samme. Det er jeg helt bevidst om, siger Knud T. Martens.