Populært ferieland: Vi er klar til danske turister

Flere typiske turistattraktioner er på listen over steder, der er genåbnet i Portugal

I de seneste måneder har mange danskere måttet udsætte deres drømme om en sommer med sydeuropæisk sol og varme på ubestemt tid.

Det er dog netop, hvad de portugisiske myndigheder håber at kunne tilbyde danske turister allerede i år. Og sol og varme er ikke det eneste, der skal trække dem til landet. Portugal indledte 18. maj anden fase i genåbningen af samfundet, og her fik en række typiske turistmål lov til at åbne igen.

Det gælder blandt andet monumenter, paladser og kirker samt restauranter og butikker på under 400 kvadratmeter, skriver Turismo de Portugal i en pressemeddelelse.

Siden landet indledte første fase af genåbningen 4. maj, har det desuden været muligt at leje biler og køre med taxi i det sydeuropæiske land. Det får turistbureauet til at melde sig klar til turistsæsonen.

- Landet er klar til at tage imod danske turister, så snart de danske grænser åbnes, skriver turistorganisationen i pressemeddelelsen.

Der mangler dog stadig en meget vigtig ingrediens, før den sydeuropæiske ferie kan blive fuldendt: Strandturene. Ifølge New York Times åbner Portugal først sine strande 6. juni, og man vil her skulle holde minimum 1,5 meters afstand.

Nyt mærke skal guide turister

Selv om landet så småt er ved at nå fuldt blus igen, er der også stadig en række retningslinjer, man som turist skal være opmærksom på.

Det gælder blandt andet et obligatorisk maskepåbud i offentlig transport, ligesom der også er indført begrænsninger på kapaciteten i f.eks. butikker.

Derudover kan det som turist være en idé at kigge efter mærket 'Clean & Safe'. Det gives nemlig kun til turistattraktioner, der lever op til Turismo de Portugals skærpede hygiejnekrav.

Ifølge organisationen har 5000 virksomheder indtil videre fået stemplet, der gælder et år ad gangen.