Populært flyselskab vender rundt: Vil flyve fra Danmark til efteråret

Noget tyder på, at danske rejsende ikke behøver vente helt til 2021 for at flyve med Norwegian. Sommerrejserne er dog aflyst

I slutningen af april tegnede Norwegian et dystert billede af fremtiden i en redningsplan, der skulle føre det norske flyselskab ud på den anden side af krisen.

Der blev blandt andet lagt op til, at flyselskabet i hele resten af 2020 skulle koncentrere sig om indenrigsruter i Norge, og at man tidligst ville flyve fra Danmark igen i 2021.

Den plan er dog siden blevet revideret en del. For selv om Norwegian for nyligt har aflyst samtlige afgange fra Danmark i løbet af sommeren, er det stadig muligt at købe billetter fra 1. september.

Norwegian håber nemlig at kunne genoptage flyvninger fra Danmark til efteråret. Det bekræfter presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson over for Ekstra Bladet.

- Vi håber, vi kan begynde at flyve fra Danmark igen i efteråret, men da situationen forbliver meget usikker, og vi ikke rigtig ved, hvad rejsebegrænsningerne vil være, kan vi desværre ikke være mere konkrete i øjeblikket, siger hun og tilføjer:

- Det hele afhænger af, hvordan udviklingen er, og hvordan efterspørgslen ser ud. Vi foretager løbende vurderinger.

Destinationerne ikke på plads

Ved et besøg på norwegian.com er det lige nu muligt at booke til talrige destinationer ud af eksempelvis København fra 1. september, men det er ikke sikkert, alle fly kommer i luften.

- På grund af den usikre situation er det desværre for tidligt at sige, hvilke destinationer, vi kommer til at flyve til fra København, fortæller Charlotte Holmbergh Jacobsson.

- Hvis man har købt en billet, og I ikke flyver alligevel, vil man så kunne få pengene tilbage, eller skal man tage imod en voucher (tilgodehavebevis, red.)?

- Vi følger altid EU261-forordningen, som fortæller, hvilke rettigheder man har som passager ved eksempelvis aflysning, forsinkelser osv., siger Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Refundering af sommerbilletter

Mediet Check-in.dk skriver, at rejseglade danskere indtil for ganske nylig har haft mulighed for at købe billetter til sommerafgange på Norwegians hjemmeside.

Kunder, der har booket rejser denne sommer, skal nu have refunderet deres billetter. Norwegians danske kommunikationschef siger til mediet, at de vil få besked en af de nærmeste dage.

Før coronakrisen havde Norwegian 67 ruter fra Danmark.

