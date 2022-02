Positiv PCR-test ses ikke i det europæiske coronapas

Vinterferien er over os, og det betyder, at mange ynder at pakke kufferten med kurs mod udlandet.

Det betyder også, at flere bliver konfronteret med at skulle tage en PCR-test inden afgang.

Men hvad gør man, hvis man for nyligt blev raskmeldt efter at være smittet med coronavirus, og testen derfor med stor sandsynlighed giver et positivt svar? Er ferien så droppet?

Ikke nødvendigvis.

Det europæiske coronapas er nemlig indrettet anderledes end det danske, og det kan faktisk være med til at sikre ferien, hvis man rejser til et andet europæisk land.

Det skriver DR.

Får man et positivt testsvar, vil det danske coronapas betragtes som ugyldigt de efterfølgende 11 dage.

Derimod vil en positiv PCR-test først optræde i det europæiske coronapas efter 11 dage. Her vil passet vise, at man tidligere har været smittet, og at man derfor er immun.

DR har interviewet Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen, som blandt andet står for det danske coronapas.

Hun forklarer, at det europæiske coronapas er anderledes indrettet, fordi det fungerer som bevis for, at man enten er immun, er vaccineret eller har fået en negativ coronatest.

Altså har den mere til hensigt at vise, at man ikke er syg, frem for at vidne om, at man aktuelt et smittet med coronavirus.

Reglerne i EU er forskellige, og det er blandt andet derfor, at det europæiske coronapas reelt set viser mindre end det danske, forklarer Lisbeth Nielsen.

- Der findes en del variationer i landenes regler. Det er også derfor, at EU-landene blev enige om, at det europæiske pas kun skulle vise, om man er vaccineret, tidligere smittet eller har en negativ test, siger hun til DR.

Lisbeth Nielsen understreger, at man selvfølgelig bør lade sig teste, hvis man har symptomer og mistanke om at være smittet med covid-19.