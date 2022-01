Præsident vil lukke 'helvedes port'

I 1971 åbnede et rødglødende og ildsprudlende krater midt i Karakum-ørkenen i det nordlige Turkmenistan.

Nu - 50 år senere - brænder krateret stadig.

Krateret er i dag kendt som Darvaza-krateret og bliver populært kaldt for 'Helvedes port'.

Selv om krateret i årtier har stået i åbne flammer, så ved man stadig ikke med sikkerhed, hvorfor jorden i sin tid delte sig i to og endte som en smeltet gasgrav, der har spyet med åben ild lige siden.

Mysteriet om 'Helvedes port' har derfor givet anledning til en række teorier i tidernes løb.

Blandt andet går en af teorierne på, at krateret fik sin opstandelse på baggrund af en fejlslagen boring foretaget af sovjetiske geologer tilbage i 1971.

Du kan læse om 'Helvedes port' og om de mange teorier om kraterets tilblivelse her.

Vil lukke 'Helvedes port'

Det sagnomspudne Darvaza-krater har derfor udviklet sig til at blive en af de mest velbesøgte turistattraktioner i Turkmenistan.

Men det skal der imidlertid sættes en stopper for.

For nu har landets præsident Gubanguly Berkmukhamedov sat sig for at krateret endegyldigt skal lukkes.

Det skriver Jyllands-Posten, som refererer til nyhedsbureauet AP.

Skal omdannes til profit

Lørdag meddelte Turkmenistans præsident på nationalt tv, at en forskergruppe nu skal undersøge, hvordan Darvaza-krateret kan stoppes.

Her forklarede han blandt andet, at man vil lukke og slukke for kraterets brand med henblik på at skåne miljøet og sikre lokalbefolkningen mod luftforurening.

I stedet skal den afbrændte gas omdannes til profit.

- Vi mister værdifulde naturressourcer, som i stedet kunne være blevet til signifikant profit, der kommer folket til gode, lød det fra Gubanguly Berkmukhamedov.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang, at præsidenten har beordret, at krateret skulle lukke og slukke.

Det gjorde han også tilbage i 2010, men dengang blev planerne aldrig realiseret.

Også nu er det usikkert, hvorvidt det lykkes at få lukket ned for det brændende krater.

Det står nemlig uklart, hvordan forskerne vil slukke kraterets flammer og stoppe dets gasudslip, og om det overhovedet er muligt.