Præsident vil redde populært bjerg fra turister

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har torsdag på et pressemøde lovet at skabe et nyt naturreservat omkring Mont Blanc, hvor der vil blive begrænset adgang for besøgende.

Kritikere har ofte udtalt bekymring for det stigende antal turister, som kommer til det populære bjerg Mont Blanc, Vesteuropas højeste, og den forurening som turisterne efterlader. Det skriver BBC.

Da Emmanuel Macron besøgte Mont Blanc torsdag offentliggjorde han sine planer for at komme dette til livs. Han sagde blandt andet, at 2020 vil være et afgørende år for miljøet.

Den franske præsident Emmanuel Macron adresserer problemet med den smeltende gletsjer og forureningen på Mont Blanc på et pressemøde torsdag. Foto: Ludovic Marin / AFP

Gletsjer er skrumpet

Emmanuel Macron besøgte også den største gletsjer på Mont Blanc, som er skrumpet dramatisk.

- Hvad vi ser med den her gletsjer, som smelter, er et uigendriveligt bevis for global opvarmning, sagde Macron på et pressemøde i Chamonix efter, at han havde besøgt gletsjeren Mer de Glace.

Præsidenten sagde også, at kampen for biodiversitet er en 'kamp for vores egen overlevelse' og på pressemødet lancerede han et nyt agentur, som skal overvåge og bevare den franske natur.

Frankrig vil skabe et beskyttet naturreservat rundt om Mont Blanc i slutningen af 2020, hvor der vil komme begrænsninger på, hvor mange mennesker som kan besøge bjerget.

Et billede af gletsjeren Mer de Glace, som Emmanuel Macron nu vil begrænse adgangen til for turister. Foto: Denis Balibouse / AFP

Borgmester bad om hjælp

Præsidentens besøg på bjerget kom efter, at en borgmester fra en nærliggende by bad præsidenten om hjælp til at beskytte regionen.

- Hr. Præsident, at tage sig af skovene i Amazonas er rigtig godt, men at ignorere, hvad der sker på Mont Blanc og lade respektløs opførsel ske, er ikke acceptabelt, skrev borgmesteren i Saint-Gervais,Jean-Marc Peillex, i et brev til Emmanuel Macron.



Emmanuel Macron har offentligjort brevet på Twitter. I brevet står der også, at mange turister forurener bjerget. I august måned var der blandt andet en britisk mand, som havde besluttet sig for at bestige bjerget med en ro-maskine på ryggen. Men angiveligt på grund af vejret var manden nødt til at smide romaskinen på bjerget.

Planerne for naturreservatet på Mont Blanc er en del af en større plan for at bekæmpe klimaudfordringerne i Frankrig.