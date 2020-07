Praktikant overså passagerfly på kollisionskurs

Et passagerfly på vej fra Oslo til Dubai måtte 10. juni undvige et andet fly i luften over Rusland

To passagerfly var 10. juni øjeblikke fra at ramme frontalt ind hinanden i luftrummet over Rusland.

Flyene, der kom fra henholdsvis Oslo og Rostov-on-Don, fløj i lang tid med kurs direkte mod hinanden, uden at nogen tilsyneladende opdagede noget. Først da de var 40 kilometer fra hinanden, blev den nært forestående katastrofe opdaget og afværget.

Det skriver Check-in.dk, som citerer servicetjenesten The Aviation Herald.

40 kilometer kan måske synes af meget, men da Oslo-flyet - en Boeing 777-300ER - flyver med omkring 905 km/t. i 11 kilometers højde, kan distancen tilbagelægges på under tre minutter. Og her kom der vel at mærke en næsten lige så hurtig Airbus A320 lige imod det.

Fejlen skal ifølge mediet være sket i det nærliggende kontroltårn. Her sad en flyveleder under oplæring, og selvom vedkommende havde sin vejleder ved siden af, ænsede ingen af dem tilsyneladende problemet.

Se også: Flyselskab med vildt krav: Brug visir

Det gjorde til gengæld en flyveleder fra et helt andet område, der ved et tilfælde kom til at kigge ind på sine kollegers del af kortet. Og vedkommende var heldigvis hurtig til at reagere. Med få øjeblikke tilbage blev begge fly derfor bedt om at lave undvigemanøvrer og dreje 50 grader skarpt til højre.

Inden flyene nåede at dreje, havde de dog nærmet sig hinanden yderligere. Der var således bare syv kilometer mellem dem, da de passerede hinanden.

Selv om hændelsen endte lykkeligt, kan den få et retsligt efterspil. Den russiske anklagemyndighed har ifølge Check-in.dk indledt en undersøgelse af, hvad der helt præcist gik galt i minutterne op til undvigemanøvren.

Se også: Ingen corona her: Ballonferie til rummet