Priserne styrtdykker: Flybilletterne har aldrig været billigere

Du kan med ro i sjælen godt begynde at gå i gode gamle John Denvers fodspor og rejse afsted med en flyvemaskine, som han sang i sit hit ’Leaving on a Jet Plane’ tilbage i 1967, for flybilletterne har aldrig været billigere.

Det viser en undersøgelse fra Dansk Flyprisindex, der er ejet af prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

I alt er hele 20 populære rejsemål - henholdsvis ti europæiske og ti interkontinentale - blevet analyseret i undersøgelsen, hvor det viser sig, at især jyderne har gode kort på hånden, når de skal bestille rejser.

Priserne på interkontinentale flyvninger fra Billund er nemlig styrtdykket siden 2012 og er faldet med intet mindre end 33 procent i de seneste syv år. Hvis man alene sammenligner med priserne sidste år, er der tale om et prisfald på hele fire procent.

Sjællænderne må nøjes med et prisfald på ’blot’ 28 procent i de seneste syv år samt et prisfald på tre procent, hvis man sammenligner med priserne på interkontinentale rejser sidste år.

F.eks. har det kunnet ladet sig gøre at finde returbilletter til den populære feriedestination Dubai i De Forenede Arabiske Emirater til en pris på 1606 kroner fra Københavns Lufthavn, mens man har skullet af med 2483 kroner for at komme fra lufthavnen på Amager til Bangkok.

Den normalt ellers dyre destination Sydney i Australien har prisjægeren kunne finde til blot 5270 kroner, hvilket er den billigste pris nogensinde.

Tendensen fortsætter

Hvis man ser på europæiske rejsemål er flypriserne faldet med 28 procent på rejser fra Billund og 20 procent på rejser fra København siden 2012.

Især Wien i Østrig har været en billig rute, og således har københavnerne i gennemsnit skullet af med blot 396 kroner for en returbillet, mens rejsende fra Billund har kunnet nøjes med lægge 310 kroner for en returbillet.

Og ifølge Ole Stouby, som er direktør for Travelmarket, kan danskerne godt glæde sig til endnu billigere flyrejser i 2019.

- Flypriserne til både europæiske og interkontinentale rejsemål vil falde yderligere 5-10 procent i 2019. Olieprisen er faldet cirka 30 procent i dette kvartal, og der er ikke noget, som tyder på, at priserne på kort sigt stiger - tværtimod, siger han i en pressemeddelelse.

Miljøorganisation råber vagt i gevær

Det er dog ikke alle, der klapper i hænderne over det enorme prisfald på flybilletter. Ifølge miljøorganisationen NOAH vil de lave flypriser nemlig betyde, at endnu flere vil vælge flyrejser i fremtiden, hvor vi ellers burde aflaste klimaet.

Det skriver Berlingske.

- Det store problem med luftfart er, at der ikke findes nogle ordentlige tekniske løsninger på, hvordan man kan reducere CO2-udledningen. Det er det problem, der er sværest at løse, og derfor flyver det under eller over radaren hos politikerne. For der findes simpelthen ikke andre løsninger end at begrænse forbruget, siger Jacob Sørensen, der er energi- og klimatalsmand hos NOAH, til avisen.

