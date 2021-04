Prisfald på pakkerejser: 'Det er uhørt billigt'

Du behøver hverken at have en formue eller tære specielt meget på bankbogen for at komme på femstjernet luksusferie med denne sommer.

Det kan de fleste danskere faktisk få råd til. Ikke mindst hvis de slår til nu, hvor priserne på pakkerejser er helt i bund.

Det viser et pristjek, som prissammenligningssiden travelmarket.dk har lavet for dr.dk.

- Hvis vi ser på den absolutte højsæson i slutningen af juni, så ligger priserne på fly og hotel fra 2000 kroner, all inclusive fra 3000 kroner og femstjernet hotel for 3500 kroner. Det er uhørt billigt, siger direktør Ole Stouby til dr.dk.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Myndighederne frarådede 8. januar alle rejser til udlandet, og i næste uge bliver der gjort de indledende øvelser til at lukke danskerne ud i verden igen.

Sultne flyselskaber

Et eksempel fra rejsesøgemaskinen Momondo viser, at en flybillet til danskernes yndlingsrejsemål nummer et, Malaga, under corona er faldet fra 2128 kroner til 1381 kroner.

De billige priser skyldes, at flyselskaberne er sultne efter at vinde kunderne tilbage efter et historisk ringe år.

Skal du have fingrene i et af de gode tilbud, er det med at komme ud af starthullerne. Priserne kan nemlig hurtigt vende, nu hvor et bredt flertal i Folketinget har lempet på rejserestriktionerne.

Momondo oplyser til dr.dk, at selv om priserne stadig er 'markant lavere' end før corona, så er der over den seneste uge sket en generel stigning på seks procent.

Mange faldgruber

Samtidig er der også faldgruber, som gør, at det er med at holde tungen lige i munden, inden du bestiller.

For eksempel betyder de nye regler, at din destination pludselig kan blive rød på Udenrigsministeriets rejsevejledning, så din ferie aflyses, ligesom du kan blive smittet kort inden afrejse eller under ferien.

Det anbefales derfor, at du sætter dig godt ind i reglerne og rådfører dig med dit forsikringselskab.