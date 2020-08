Pristjek: Billigst til dit favorit-rejsemål

Mens smittetrykket i Danmark stiger, er det fortsat lavt i mange af de populære destinationer sydpå.

Skønt der i sommeren 2020 er et langt mindre udbud af rejser sydpå end normalt, er det alligevel muligt at score sig en billig afbudsrejse.

Prissammenligningssiden Travelmarket.dk har gennemført et pristjek for Ekstra Bladet for en uges ferie inklusive fly og hotel/lejlighed, naturligvis kun inkluderet de lande, Udenrigsministeriet ikke fraråder at rejse til. Blandt andet kan man komme til Grækenland, Portugal, Malta eller Cypern fra 2000 kr.

- Jeg er overrasket over, at rejserne i august er så billige, da udbuddet er reduceret rigtig meget. Men naturligvis er efterspørgslen også lavere end normalt, siger Ole Stouby, direktør hos prissammenligningssiden travelmarket.dk, til Ekstra Bladet.

Eksempelvis kan man lørdag 22. august komme fra Billund til Kreta for 1984 kr. for en tostjernet lejlighed, 17. august fra Billund til Bugibba på Malta på et firestjernet hotel til 3215 kr. eller lørdag 29. august fra København til Algarve i Portugal på et trestjernet hotel til 1974 kr.

Priserne presses yderligere af den hedebølge, der for tiden ruller ind over Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at det fantastiske danske sommervejr i disse dage er med til at holde priserne nede, siger Ole Stouby.

Herunder kan du se nogle af de afbudsrejser, Travelmarket har fundet for Ekstra Bladet: Onsdag 12. august, fra Billund til Larnaca på Cypern i en trestjernet lejlighed - 2655 kr. Lørdag 15. august, fra København til Samos i Grækenland i en trestjernet lejlighed - 2149 kr. Lørdag 15. august, fra København til Algarve i Portugal i en tostjernet lejlighed - 2264 kr. Mandag 17. august, fra København til Lefkas i Grækenland i trestjernet lejlighed - 2708 kr. Mandag 17. august, fra Billund til Bugibba på Malta på et firestjernet hotel - 3215 kr. Lørdag 22. august, fra Billund til Kreta i Grækenland i en tostjernet lejlighed - 1984 kr. Mandag 24. august, fra Billund til Sliema på Malta på et trestjernet hotel - 2320 kr. Tirsdag 25. august, fra København til Ayia Napa på Cypern i en trestjernet lejlighed - 2145 kr. Lørdag 29. august fra København til Algarve i Portugal på et trestjernet hotel - 1974 kr. Mandag 31. august fra Billund til Parga i Grækenland i en trestjernet lejlighed - 2048 kr.

