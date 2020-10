Pristjek: Flybilletter er rekordbillige i oktober

Du har ikke mange valgmuligheder, hvis du planlægger at rejse til udlandet i oktober og gerne vil følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

I øjeblikket tillades kun rejser til otte lande i hele verden. Det rammer flyselskaberne, der desperat prøver at stimulere folks rejselyst ved at skrue på billetpriserne.

Et pristjek viser, at den gennemsnitlige pris på europæiske flybilletter i uge 44 er billigere end nogensinde før i opgørelsesperioden, hvis du flyver fra Aalborg eller København. Rejser fra Billund har én gang tidligere været billigere. Det var i 2019.

Pristjekket er lavet af Dansk Flyprisindex, der har fulgt udviklingen i flypriser siden 2009 og udgives af prissammenligningssiden Travelmarket.

- Flyselskaberne befinder sig i en historisk krise, hvor de taber mange milliarder hver måned, men uanset er flypriserne på et rekordlavt niveau, siger Ole Stouby, der er direktør ved Travelmarket, i en pressemeddelelse.

Kritik mod Udenrigsministeriet: Giver ingen mening

Rom og London for en slik

Pristjekket er lavet ved at kigge på flybilletter i ti europæiske storbyer. Det viser, at du i oktober kan flyve tur-retur mellem Rom og København for 588 kroner, mens du i Aalborg kan rejse frem og tilbage mellem London for 174 kroner.

Kun førstnævnte er dog på Udenrigsministeriets liste over lande, du godt må rejse til.

Ifølge Ole Stouby har de mange rejserestriktioner fået flyselskaberne til at reducere yderligere på deres kapacitet i efteråret.

- De fleste lande er lige nu orange, og det gør det svært for dem at få fyldt flyene, da folk i høj grad følger vejledningerne fra Udenrigsministeriet, siger han.

De ti undersøgte storbyer er Amsterdam, Barcelona, Berlin, London, Oslo, Paris, Prag, Rom, Stockholm og Wien.

Airbus vil have passagerfly til at flyve i flok