Private data fra 130 millioner hotelgæster sat til salg

Hvis du har været på ferie i Kina og overnattet på en af landets største hotelkæder, kan det let være at kriminelle hackere har fået fingrene i dine private oplysninger.

En hacker sælger nemlig i øjeblikket private data i form af kreditkortnumre og andre legitimationsoplysninger fra mere end 130 millioner hotelgæster på det mørke net for den nette sum af otte Bitcoin.

Det skriver China Travel News.

Det ulovlige salg af private data er sket efter et større hackerangreb på hotelkæden Huazhu Hotels, der er en af Kinas største hotelkæder, og som ejer 5162 hoteller i 1119 kinesiske byer.

Ifølge hackerens egen beskrivelse af den stjålne data, indeholder den 240 millioner forskellige former for oplysninger - såsom navn, adresse, telefonnummer og kreditkortnummer - på omkring 130 millioner hotelgæster, som har overnattet på følgende hoteller: Hanting Hotel, Grand Mercure, Joye, Manxin, Novotel, Mercure, CitiGo, Orange, All Season, Starway, Ibis, Elan og Haiyou.

Årsagen til hackerangrebet lader til at skyldes en fejl hos hotelkædens udviklingsteam, der tilsyneladende har uploadet kopier af hotellernes database på en såkaldt GitHub-konto, hvorefter hackeren har fået fingrene i massevis af private oplysninger.

Husk disse forholdsregler

Hackerangrebet kom i mediernes søgelys i weekenden og i kølvandet deraf har Ekstra Bladet været i kontakt med it-firmaet AnyTech365, som påpeger, at det er yderst svært at sikre sig mod denne type hackerangreb.

Det skal dog ikke hindre rejsende i at være forsigtige, når det kommer til at beskytte sin egen identitet, påpeger IT-sikkerhedsekspert Janus R. Nielsen, som erfarer, at folk ofte slapper af og har paraderne nede, når ankommer til hotellet.

- Lige meget om rejsen går til Kina, Rusland eller et helt tredje sted, er det vigtigt at tage sine forhåndsregler. Hav ikke billeder af pas, kørekort eller anden form for legitimation liggende på din telefon, tablet eller computer. Heller ikke i din mail, siger IT-sikkerhedsekspert Janus R. Nielsen fra it-firmaet AnyTech365 og fortsætter:

- Giv hotellet så få oplysninger om dig selv som muligt og betal eventuelt kontant, så dit kreditkortnummer ikke fremgår.

Her har du 7 gode råd til en sikker wifi-adfærd på ferien - Undgå trådløse netværk, der ikke kræver en adgangskode. - Indstil din telefon eller tablet, så den ikke automatisk søger efter trådløse netværk. - Log aldrig på netbank eller andre sider, hvor du skal indtaste følsomme oplysninger eller bruge dit NemID, hvis du er på et ukendt net. - Undgå at shoppe online og i det hele taget at bruge dit kreditkort på nettet fra ukendte netværk. - Husk altid at logge af de steder, hvor du har indtastet dit brugernavn og adgangskode. - Er det et must at tjekke din netbank, så anvend dit eget netværk frem for et ukendt. - Sørg for at have opdateret dit antivirusprogram og de seneste sikkerhedsopdateringer til styresystemet. Kilde: AnyTech365

