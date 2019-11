Psykolog: Det bør børnefamilier bruge penge på

En britisk børnepsykolog vil have børnefamilier til at bruge flere penge på ferier

Forældre spilder tusindvis af kroner på legetøj til deres børn hvert år. De burde i stedet bruge pengene på ferier. Sådan lyder det fra en af Storbritanniens ledende børnepsykologer.

Det skriver mediet The Telegraph.

- Har du nogen ide om, hvor mange af de gaver, som du giver til dine børn, som faktisk slet ikke er ønskede eller værdsæt? spørger Oliver James, børnepsykolog og forfatter til flere bøger om forholdet mellem forældre og deres børn.

Storbritannien er et af de lande i verden, der i gennemsnit bruger flest penge på legetøj til børn. I gennemsnit bruger forældre 4424 kroner per barn.

- Hele industrien med at give sine børn materielle goder - i dyrere former, som de bliver ældre - handler 100 procent om at skabe profit for branchen, siger Oliver James.

- På den anden side er familieferier helt sikkert værdsat af børn, både i øjeblikket, men også lang tid efter i deres minder. Så hvis du skal bruge penge på noget, så er det ret klart, hvad der giver mest mening.

Briterne bruger mange penge på legetøj

Undersøgelser viser ifølge The Telegraph, at selvom vi i stigende grad køber flere og flere ting, så oplever voksne det som langt mere meningsgivende at rejse. Børn er ikke anderledes end voksne på det område, mener Oliver James. De værdsatter bare andre ting ved rejsen.

- Den første og mest simple fejltagelse, forældre laver, er at tro, at børnene vil finde det samme spændende, som de voksne finder spændende. Finkultur i alle former for eksempel.

Men det betyder heller ikke, at en ferie med finkultur er helt spildt på børn. Oliver James eksemplificerer ved en rejse til Paris med sine egne børn, som dengang var 10 og 14 år.

- Min datter var meget interesseret i kunst. Men det eneste min søn var interesseret i var en forretning med sportstøj. Men de syntes begge, at det var ret sjovt at håne mig for det fattigmandshotel, som jeg havde booket. Det er sidenhen blev lidt af en legende i vores familie. Disse minder skal man være opmærksom på, siger Oliver James til The Telegraph.

Man skal ifølge Oliver James netop være opmærksom, fordi ferier giver børnene en chance for at skabe længere perioder med leg sammen med deres forældre.

Legetøj flytter børn ind på deres værelser

Han anerkender, at legetøj også handler om leg, men siger, at meget legetøj, som produceres i dag, ofte er individuelle spil, som flytter barnet væk fra familien og ind på værelset. Derfor giver legetøj ikke meget familietid.

Børnepsykologen siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor ferien går hen.

- Det handler om at have tid til at snakke med sine forældre, dele en is og mærke øjeblikke, hvor ens ønsker bliver regnet for noget, siger Oliver James.