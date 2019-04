Punkteret dæk fratager flyselskaber pligt til kompensation

Her er du berettiget til erstatning for flyforsinkelse

Ifølge EU-lov EC 261 er man som flypassager berettiget til kompensation for flyforsinkelser, når følgende gælder:

* Din afrejse skal være foretaget senest for tre år siden.

* Du skal minimum være tre timer forsinket.

* Du har ret til erstatning, hvis forsinkelsen skyldes, at flypersonalet er blevet syg - men ikke hvis forsinkelsen skyldes, en passager er blevet syg, og flyet derfor må lande.

* Flyselskaberne kan påberåbe sig force majeure ved for eksempel vejrforhold, askesky, terrorhandlinger, som gør, du ikke er berettiget til erstatning.

* Størrelsen på kompensationen afhænger af rejsens distance, og hvorvidt ens flyrejse er inden for EU eller ej.

* Det er EU-loven, der gælder, så når du flyver fra Europa, er det ligegyldigt, om du flyver med et europæisk eller eksempelvist amerikansk flyselskab - og det gælder også for Norge og Schweiz.

- Hvis du derimod flyver til et land, der er medlem af EU, skal man flyve med et EU-flyselskab for at nyde beskyttelse af de passagerrettigheder, som EU-forordningen giver. Som forbruger er det vigtigt at være opmærksom på, hvem der faktisk gennemfører flyvningen (hvem der er operating carrier). Du kan for eksempel have købt billet hos det hollandske flyselskab KLM og tro, at flyvningen også foretages af KLM, mens det i virkeligheden er amerikanske Delta Airlines, der gennemfører flyvningen. Og i det tilfælde vil man ikke være omfattet af forordningen på rejser til EU.

* Efter to timers forsinkelse har man ikke ret til kompensation, men man har ret til forplejning på kortere distancer, mad og drikke - tit i form af en kupon. Det er bare at spørge flyselskabets personale i lufthavnen.

* Hvis dit fly aflyses mere end 14 dage før den planlagte afgang, så får du kun billettens pris refunderet, men hvis du får meddelelse under 14 dage før, så er der mulighed for at få kompensation sammen med refunderingen.

* Flyhjælps gebyr er 30 procent af kompensationen, du måtte få tilbage - uanset om din sag ender i retten eller ej. Hvis du ikke får kompensation tilbage, så er Flyhjælps arbejde gratis.

Kilde: Flyhjælp