Pyton angriber honninggrævling: Fortryder omgående

Priserne er høje, og ofte får man ikke det, man håbede, at se. For Roselyne Kerjosse var der imidlertid fuld valuta for pengene, da hun og hendes gruppe af medrejsende safariturister besøgte Chobe Park i Botswana.

Her så det i første omgang ud til, en kæmpemæssig pyton var ved at få taget på en formentlig nysgerrig, eller bare uopmærksom honninggrævling.

- Jeg var meget skuffet, for honninggrævlingen, ofte beskrevet som modig og ihærdig, var et af dyrene, jeg håbede på at se under min safari, men ikke i denne situation, fortæller 60-årige Kerjosse, der straks begyndte at filme, til nyhedsbureauet Caters.

Det sorthvide mårdyr nægtede dog at give sig, og da først en sjakal, siden to, dukkede op og blandede sig, tippede situationen pludselig 180 grader. Pattedyret spildte ikke tiden og begyndte at trække slangen mod nogle buske, formentlig for at sikre sig byttet, som også sjakalerne var stærkt interesserede i.

- Jeg følte en stor lettelse, da grævlingen undslap, siger turisten.