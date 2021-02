Radioamatør gav instruktioner til piloter

Hobbyer er sjove, men de kan også være farlige.

Det fik en 32-årig mand at føle for nylig, da han blev anholdt i sin lejlighed i Berlin.

Tysk politi har ham under 'stærk mistanke' for at have skaffet sig adgang til radiofrekvenser, som bliver brugt af passager- og fragtfly og det tyske politis helikoptere i luftrummet over den tyske hovedstad.

Her har han udgivet sig for at være flyveleder og givet instruktioner til adskillige piloter.

Taget på fersk gerning

De falske instrukser stod på i et halvt år. Først i sidste uge lykkedes det specialstyrker i det tyske forbundspoliti at lokalisere mandens lejlighed.

Han blev 'taget på fersk gerning', skriver Welt.

Manden bor i bydelen Köpenick, der ligger ti kilometer fra lufthavnen i Berlin.

Politiet gennemsøgte hans lejlighed og fandt frem til to radioer, der begge var indstillet på luftfartsfrekvenser.

Virkede mere troværdig

Alle piloter, der var i radiokontakt med manden, gennemskuede hans fupnummer og undlod at adlyde de falske instruktioner.

Alligevel skriver tysk politi i en pressemeddelelse, at mandens instruktioner 'virkede mere og mere professionelle over tid' og kunne have været årsag til farlige situationer.

Hvordan det kan lade sig gøre for en radioamatør at skaffe sig adgang til frekvenser, der burde have højeste sikkerhedsprioritet, har tyske myndigheder ikke kommenteret.

