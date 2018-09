Rædselsslagen elg død fordi turister ville tage billeder

Et hjerteskærende billede af en død elg bliver i øjeblikket delt ivrigt på Facebook i et opslag, hvor vreden i kommentarfeltet ikke er til at tage fejl af.

Man behøver da heller ikke være dyreelsker for at få ondt i hjertet over synet af den afdøde elg. På billedet kan man nemlig se elgen ligge livløs på en bil, efter den er druknet, fordi 'en håndfuld' turister skræmte den ud i vandet i forsøget på at få taget billeder sammen med den.

Det skriver The Independent.

Ifølge det britiske medie var elgen allerede udmattet i forvejen, men blev så skræmt af de højtråbende turister, at den følte sig tvunget til at flygte tilbage ud i vandet, hvor den dog var for træt til at holde sig oven vande.

Hændelsen skete i weekenden i den amerikanske stat Vermont, og myndighederne indskærper derfor nu, at folk skal holde sig væk fra dyrene.

Elgen havde angiveligt svømmet hele den lange vej fra New York gennem søen Lake Champlain til South Hero i Vermont, hvor en flok turister fik øje på den.

De skyndte sig derfor over til den for at tage billeder med deres mobiltelefoner, hvilket altså fik den rædselsslagne elg til at flygte tilbage ud i vandet.

- Hvis en elg følger sig truet, reagerer den ved enten at forlade området eller ved at blive aggressiv, og man har ikke lyst til at være offer for sidstnævnte, siger Robert Currier fra den lokale naturstyrelse, som måtte tilkaldes for at fjerne den døde elg fra vandet.

'Idioter!'

Det er den lokale avis The Islander, der har delt billedet af elgen på Facebook. Siden opslaget så dagens lys lørdag aften lokal tid, er det i skrivende stund blevet delt over 1000 gange, og knap 500 har kommenteret billedet.

Og stort set alle, der har kommenteret, raser over turisterne, der tvang elgen ud i druknedøden.

- Hvilke idioter!, skriver en bruger ved navn Heather Horrigan.

- Det her er så hjerteskærende. Folk bliver nødt til at respektere, passe på og forstå, hvordan det forholder sig med vilde dyr, skriver en anden bruger ved navn Ashley Davis.

- Det her er forfærdeligt. Stakkels elg. Lad dem nu være. De er vilde dyr og vil ikke have dig i nærheden af dem.

Du kan se Facebook-opslaget herunder:

