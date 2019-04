Rammer millioner: Strejke i spanske lufthavne kan give påskekaos

Mens SAS-piloter sørger for at planlægge en eventuel strejke uden for den travle påskeperiode, står det anderledes til længere sydpå, hvor der kan opstå store udfordringer med flytrafikken i den kommende helligdagsperiode.

I Spanien har 60.000 ansatte via deres fagforeninger varslet en strejke i alle landets lufthavne fra 20. april. Strejken frygtes at skabe kaos for flere millioner rejsende og adskillige tusinde flyafgange.

Det skriver flere medier, blandt andre Express, The Sun og Irish Mirror.

De to fagforeninger Unión Sindical Obrere (USO) og Unión General de Trabajadores (UGT), som repræsenterer de ansatte, er stadig villige til at forhandle, men hvis ikke forhandlingerne er succesfulde vil alle landets lufthavne blive ramt af strejke fra 20. april.

Strejken vil højst sandsynligt skabe lange køer og betyde forsinkede og aflyste fly. Ifølge The Sun vil omkring fem millioner passagerer og 32.000 fly i løbet af påsken lægge vejen forbi en af de spanske lufthavne.

Utilfredshed

De to fagforeninger er især utilfredse med specifikke bestemmelser i deres kollektive overenskomster, der berører ansatte, som overføres fra et firma til et andet.

Strejken vil omfatte langt det meste personale og blandt andet inkludere de ansatte, der arbejder med at styre landgangsbroerne, så flyene forbindes med lufthavnenes terminaler, ligesom også ansatte i servicesektoren vil strejke.

Sidste år lavede Norwegian en opgørelse over danskernes foretrukne påskedestinationer, hvor kun London overgik Malaga, Barcelona og Alicante som de mest populære rejsemål.