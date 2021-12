Ramt af smitteudbrud: Må ikke komme i havn

Krydstogtbranchen har lidt et hårdt økonomisk knæk i forbindelse coronapandemien.

Og som følge af de høje smittetal, man lige nu oplever flere steder verden over, er branchen endnu engang stærkt udfordret.

Det viser sig blandt andet ved, at flere krydstogtskibe igen oplever smitte ombord, skriver flere internationale medier - herunder CNN.

Inden for den seneste uge er mindst fire krydstogtskibe blevet afvist i havne eller har fået forbud om, at passagerer må gå i land, eftersom man har registreret smitte ombord på skibene.

Blandt andet meldte verdens største krydstogtskib, 'The Symphony of the Seas', om 48 smittede i starten af sidste uge.

Dertil nævner CNN, at mindst 55 er smittede ombord på krydstogtskibet 'Royal Caribbean Odyssey of the Seas', og at man har registreret 21 smittetilfælde ombord på 'MS Koningsdam'.

Også skibet 'Seven Seas Mariner' har registreret syv tilfælde af coronasmitte.

Dét resulterede i, at krydstogtskibet måtte sejle gennem Panamakanalen, fordi det ikke måtte lægge til kaj i Colombia.

Frygter for omikron

Det er blandt andet den nye coronavariant omikron, der er skurken bag den høje smittestigning, hvilket får den globale krydstogtbranche til at frygte for den kommende tid.

Det forklarer blandt andre Anne Marie Mathews, talsperson for krydstogtselskabet Carnival, der blev ramt af smitteudbrud på et krydstogtskib i sidste uge.

- Omikronvarianten kan forme, hvordan nogle myndigheder på vores destinationer ser på bare et lille antal smittede, selv hvis der bliver taget vare på det med vores egne foranstaltninger, siger hun til CNN.

Branchen har - siden pandemien meldte sin ankomst i marts 2020 - været stærkt udfordret, og det er derfor dårligt nyt, at smittetallene igen er stigende.

For krydstogtskibene var erfaringen nemlig, at det tog flere uger at få passagerer og besætning sikkert hjem i havn, fordi mange havne nægtede adgang for de skibe, som havde smitte ombord.