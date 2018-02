Rasende kvinde smidt af flyet: Nægtede at sidde ved siden af baby

Den utilfredse kvinde brokkede sig så meget, at det endte med, at flypersonalet smed hende af flyet

De fleste folk uden børn kender nok godt til ærgrelsen, der skummer op i én, når man stiger om bord på flyet og ser, at man skal sidde tæt på en lille baby, fordi man så godt kan regne ud, at turen ikke nødvendigvis bliver en stille affære.

En amerikansk kvinde blev dog så skuffet over, at hun skulle sidde ved siden af en mor og hendes lille baby, da hun i sidste uge skulle flyve fra JFK Airport i New York, at hun ikke kunne holde raseriet inde.

I stedet for at tage en dyb indånding valgte den unavngivne kvinde at brokke sig højlydt med en massiv brug af bandeord, før hun truede en stewardesse med, at hun ville få hende fyret, hvilket fik personalet til at smide den rasende kvinde af flyet.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt The Sun.

'Shut the fuck up'

Episoden skete den 6. februar på et Delta Airlines-fly til Syracuse, hvor 19-årige Marissa Rundell og hendes otte måneder gamle søn havde sat sig godt til rette, da kvinden kom om bord.

Ifølge Daily Mail smed kvinden sin taske ned i flysædet, da hun så sine sidemakkere, mens hun højlydt sagde: 'Det er fandme latterligt', hvilket fik Marissa Rundell til at bede hende om at snakke pænt, fordi hun havde en lille søn med sig.

I første omgang ignorerede kvinden angiveligt Marissa Rundells anmodning, men efter at have gentaget den, bad kvinden Rundell om at 'shut the fuck up and shove it', hvilket på dansk vel kan oversættes til noget i stil med, at hun skulle holde sin kæft.

Da en stewardesse herefter kom ned for at få ro på situation, begyndte kvinden at brokke sig over, at hun havde fået en siddeplads ved siden af et grædende barn, hvilket fik stewardessen til at tilbyde hende en plads om bord på det næste fly.

Det afviste kvinden dog og spurgte i stedet stewardessen om hendes navn, som hun fik, for derefter at kvittere med en trussel om, at stewardessen højst sandsynligt ikke ville have et job dagen efter.

Filmet og set mere end 1 million gange

Hele episoden med stewardessen filmede Marissa Rundell, som efterfølgende delte videoen på Facebook, hvor den i skrivende stund har fået over 1,3 million visninger.

- Denne kvinde troede, at hun kunne være uhøflig over for mig og Mason, og nu har hun ikke mulighed for at flyve hjem i dag. Tak til den søde Delta-stewardesse for ikke at lade denne kvinde mobbe os, skriver Marissa Rundell til videoen, som du kan se herunder:

Tiggede om at få lov til at blive

Efter truslen om at få stewardessen fyret, kan man på videoen høre stewardessen, Tabitha, sige, at hun vil have den rasende kvinde af flyet, hvilket får kvinden til at vende på en tallerken og i stedet undskylde og tigge om at få lov til at blive om bord på flyet.

Ifølge Marissa Rundell fik hun dog ikke lov til at flyve med:

- Hun tog sine ting og begyndte at bande igen og sige, at de alle ville fortryde, at de smed hende af flyet, fortæller den unge mor til Daily Mail.

The Sun har snakket med flyselskabet, som bekræfter episoden og giver følgende kommentar:

- Vi beder vores kunder om at være høflige og respektere hinanden, når de flyver med Delta. Denne kundes opførsel mod en medrejsende på et fly fra New York til Syracuse stemte ikke overens med disse forventninger.

- Vi sætter pris på vores medarbejders engagement for at overholde Delta's kerneværdier, og vi undskylder til de øvrige rejsende på fly 4017, som oplevede denne forstyrrelse.

