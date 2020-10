Raser: Fælder helligt træ for at bygge motorvej

Forestil dig, at kommunen en dag sendte en gravemaskine ud til din lokale kirke og jævnede den med jorden.

Nu har du en idé om, hvordan aboriginere - indfødte australiere - havde det, da myndighederne i delstaten Victoria mandag sendte en bulldozer ud for at fjerne et af deres mest hellige træer.

Det siger i hvert fald de aktivister, som har slået lejr i området med de hellige træer.

Ifølge dem har træet samme spirituelle betydning, som kirken har for kristne, og derfor forlanger de, at de udsendte nedrivningsarbejdere vender snuden hjem.

Skal gøre plads til motorvej

Formålet med at fælde træerne er at gøre plads til en 12 kilometer lang udvidelse af motorvejen mellem Melbourne og Adelaide.

Spørger man myndighederne, vil det nemlig øge trafiksikkerheden.

- Med mere end 100 ulykker på Western Highway i de seneste år, inklusive 11 dødsfald, fortsætter vi det vigtige arbejde med at opgradere motorvejen og dermed redde liv, lyder det i en officiel erklæring.

Myndigheder og demonstranter skændes om, hvilken træsort der blev fældet i mandags. Ifølge myndighederne var det et 100 år gammelt ahorntræ, mens demonstranterne forsikrer, at der er tale om et 350 år gammelt eukalyptustræ. Foto: Djab Wurrung Heritage Protection Embassy

Den forklaring køber demonstranterne ikke.

De holder hårdnakket fast i træernes store kulturelle betydning for de lokale aboriginere, den såkaldte Djab Wurrung-stamme, hvis kvindelige forfædre i århundreder gik til de hellige træer for at føde, og hvor det også var kutyme for kvinderne at begrave deres moderkage efter fødslen.

- Hvis du kunne lide 'Avatar'-filmen, så kan du måske sætte dig ind i, hvordan det føles, når ens hellige forfædretræer bliver revet ned af den selvsamme regering, som siger, at den vil samarbejde, lyder det i et tweet fra senator Lidia Thorpe, der er den første aborigine politiker i delstaten Victoria.

Arresteret af politiet

Politiet arresterede tirsdag 25 demonstranter, fordi de nægtede at forlade området.

Demonstranterne arbejder uafhængigt af de aboriginere, der ejer jorden, og som sidste år indgik en aftale med de regionale myndigheder om at skåne et dusin af de 250 hellige træer i området fra bulldozeren.

