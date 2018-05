Raseri i ferieparadis: Her er ingen fare for vulkanudbrud

’Frygt for MEGA-udbrud: 270 jordskælv rammer britisk feriedestination’ og ’Vulkan-alarm chokerer Tenerife: 270 jordskælv har ramt englændernes yndlingsdestination på De Kanariske Øer’.

Sådan lød overskrifterne hos henholdsvis Daily Express og Daily Star forleden, da adskillige britiske medier rapporterede om en række jordskælv i ferieparadiset Tenerife, som i løbet af ti dage er blevet ramt af 270 små rystelser i jorden, der begyndte den 29. april.

Årsagen til jordskælvene skyldes en øget aktivitet i vulkanen Mount Teide på ferieøen, og det fik altså de britiske tabloid-medier til at advare om, at vulkanen var ved at gå i udbrud for første gang i mere end et århundrede.

Flere af medierne illustrerede deres artikler med dramatiske billeder af en vulkan med lava ned langs siderne, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være billeder af vulkanen Mount Teide, men i stedet billeder af vulkanen Kilauea på Hawaii, som i øjeblikket raser i det amerikanske tropeparadis.

Tenerife volcano alert: Shock as 270 earthquakes hit Brit holiday favourite Canary Islands https://t.co/jYLA5FTwK3 pic.twitter.com/h6Po9H0mgC — Daily Express (@Daily_Express) 8. maj 2018

Efter enorme lavastråler: Tropeparadis lukker hotellerne ned

Faktuelt forkert information

Den britiske mediedækning af vulkan-aktiviteten og jordskælvene på Tenerife har gjort myndighederne rasende og derfor maner de nu til ro.

Det skriver The Local.

- Det er fuldstændig sikkert at komme til Tenerife, siger David Calvo fra det vulkanologiske institut på De Kanariske Øer og fortsætter:

- Vulkan-alarmberedskabet er ikke hævet på Tenerife efter den forøgede seismiske aktivitet mellem Tenerife og Gran Canaria. Nyhedsartikler, der antyder andet, er faktuelt forkerte og skal kastes til side.

Ifølge The Local har de knap 300 jordskælv på ferieøen været så små, at indbyggerne ikke har kunnet mærke dem, og at de kun er blevet påvist på seismografer, der er et måleudstyr, som måler og optegner rystelser i jorden.

Ifølge det vulkanologiske institut på De Kanariske Øer er den slags små rystelser helt normalt:

- De Kanariske Øer bliver betragtet som et aktivt vulkansk område og er derudover en attraktiv turistdestination - blandt andet på grund af den vulkanisme, der har bygget dem (øerne, red.). Det er normalt for disse aktive vulkaner at skabe små jordskælv, og de er så små, at kun yderst følsomt udstyr kan måle dem.

Se også: Flere turister svindlet i Spanien: Pas på dette trick!

Sensationshungrende artikler skaber frygt

Instituttet slår derudover fast, at jordskælvene på ingen måde er tegn på, at den 3717 meter høje vulkan vil gå i udbrud for første gang siden 1909.

Også turistbureauet på Tenerife raser over de britiske mediers dækning af jordskælvene, som, de mener, kan skade øen ved, at turister nu vælger at blive væk:

- The Tenerife Tourism Corporation råder folk til at søge information fra officielle og pålidelige kilder i stedet for gennem sensationshungrende artikler, der skaber unødvendig frygt og forvirring, siger en talsmand fra bureauet til The Local.

Se også: Insekt-krise i ferieparadis: Lufthavn myldrer med kakerlakker