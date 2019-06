Rebecca fandt brugte trusser i flysædet

Rebecca Naish fra Amersham i England fik sig en gevaldig overraskelse, da hun var ved at boarde et Virgin Atlantic-fly, som skulle flyve fra Heathrow til Las Vegas lørdag.

Da 36-årige Naish var ved at sætte sig på sit sæde, opdagede hun, at der lå et par brugte, sorte trusser i hendes sæde.

Det fortæller The Sun.

- Jeg gik hen for at sætte mig ned, og der var et par sorte trusser på mit sæde - kun på et fly til Vegas vil man finde det!, siger kvinden til The Sun.

Ifølge hende var den mandlige passager på sædet ved siden af 'forfærdet'.

- Jeg var nødt til at vente et stykke tid for at få personalets opmærksomhed, da de var i gang med at boarde flyet, siger Rebecca Naish.

Hun fortalte første gang om sin oplevelse i et opslag på twitter, som du kan se herunder.

Don’t think much of virgin Atlantic’s new pyjama policy! Found on my seat as I boarded the Vegas flight! @VirginAtlantic @richardbranson pic.twitter.com/XyL41tvCzq — Rebecca Naish (@becs_rees) 2. juni 2019

Det vides ikke, hvor trusserne stammer fra, eller hvem de tilhører, men det mest oplagte bud er, at de tilhører den passager, som sad på sædet tidligere.

- Vi undskylder

Hos Virgin Atlantic tager man episoden alvorligt.

Først svarer Virgin på Rebecca Naishs tweet.

- Hej Rebecca, jeg er ked af, at de var på dit sæde, da du boardede flyet. Gør venligst en ansat på flyet opmærksom på dette med det samme, og kan jeg bede dig sende dit bookingnummer, tak, skriver Virgin Atlantic til Naish.

Over for The Sun beklager firmaet efterfølgende episoden.

- Vi er meget kede af at høre om Ms Naishs oplevelse ombord et af vores fly, og vi vil gerne undskylde. Vi ønsker aldrig at skuffe vores kunder, og vi vil undersøge denne episode som en højt prioritet sag, siger en talsperson fra flyselskabet til The Sun.

