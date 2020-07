Red Light District åbner - men uden kys

Det berygtede kvarter i Amsterdam er åbnet for kunder efter længere tids nedlukning

De omkring 7000 registrerede prostituerede i Amsterdams gader er vant til at stå foran et rødt lys. Men ikke i den forstand, de har gjort det i de seneste måneder.

Under coronakrisen har sexarbejderne nemlig fået stopsignal fra myndighederne, der på den måde har forsøgt at begrænse spredningen af covid-19. Lige indtil nu.

Faldende smittetryk har fået byen til at fremrykke genåbningen af Red Light District fra september til 1. juli, skriver The Guardian.

Dermed kan prostituerede igen indtage deres oplyste glasmontre, men det er dog kun på overfladen, at kvarterets normaltilstand vil være genoprettet. Så snart eventuelle kunder melder deres ankomst, vil de møde nye og uvante forholdsregler.

Ifølge The Guardian anbefaler myndighederne eksempelvis, at sexarbejderne lægger ud med at få styr på, om den potentielle kunde eller dennes familiemedlemmer har symptomer på corona.

Derudover har mange indført deres egne regler. Mediet har interviewet flere af byens sexarbejdere, og herfra lyder det bl.a., at man desinficerer alt, ligesom 'de fleste af os undgår at være ansigt-til-ansigt, så ingen kysseri'.

- Når kunden har forladt rummet, desinficerer vi alt, hvad han har rørt ved - sengen, vasken, toilettet, dørhåndtaget, det hele, siger Felicia Anna til The Guardian.

Da smitterisiko langt fra er et nyt fænomen for byens prostituerede, er et stort fokus på hygiejne det dog heller ikke, påpeger hun.

- Vi har allerede klaret meget mere omfattende sygdomme end corona.

