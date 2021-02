Red light district skal flyttes til nyt 'erotisk center'

Det berygtede bordelkvarter i Amsterdam gør klar til at rykke stripperpælene op

Det kan snart være slut med røde lys og letpåklædte kvinder i centrum af Amsterdam.

Den hollandske hovedstad vil flytte red light district til et nyt 'erotisk center' langt væk fra byens centrum.

Det skriver Independent.

Det er byens borgmester Femke Halsema, der har stillet forslaget, og hun får opbakning fra de andre byrådsmedlemmer.

Femke Halsema blev valgt som borgmester i Amsterdam i 2018. Foto: Evert Elzinga/Ritzau Scanpix

Femke Halsema, der er Amsterdams første kvindelige borgmester, er godt i gang med at rydde op i den hollandske hovedstad, der er verdenskendt for sin liberale holdning til salg af sex og stoffer.

Hun har allerede haft held til at indføre en række lovændringer i byen.

- Disse foranstaltninger skal sikre øget kontrol, en bedre turistøkonomi og en styrkelse af den kulturelle mangfoldighed og lokale identitet.

Ydmygelse af kvinder

Femke Halsema blæste til kamp mod neonlysenes røde skær i 2019, da hun svor at sætte en stopper for 'store turistgruppers ydmygelse af kvinder', skriver Independent.

Ifølge hende kommer alt, alt for mange af Amsterdams turister af de forkerte årsager. Både prostitution og hashhandel foregår i det åbne i den hollandske hovedstad.

I januar forslog hun, at det skal være slut med coffee shops og at ryge den fede for udenlandske turister.

Amsterdam er en af Europas mest besøgte byer med over 20 millioner turister om året, når der ikke er coronavirus.

Der er endnu ikke lavet aftale om, hvor red light district skal flyttes hen, og hvad betegnelsen 'erotisk center' dækker over.

