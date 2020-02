Redningsaktion i vildmarken: Turister ville se kendt bus

Fem italienske turister syntes måske, at de havde fået en god ide, da de vandrede ud i Alaskas ødemark for at finde en kendt bus fra bogen 'Into the Wild'.

Men lørdag morgen klokken otte omkring 3 kilometer fra bussen, måtte gruppen give op og tilkalde et redningshold. For at redningsholdet kunne komme frem, måtte de bruge en sneplov.

Det viste sig, at en af de eventyrlystne italienere havde fået forfrysninger og derfor ikke kunne fortsætte vandreturen. Brandinspektøren i Tri-Valley, Brad Randall, fortæller til mediet Anchorage Daily News, at de endnu ikke ved, hvor længe italienerne havde været i vildmarken, men at de mindst havde været der over natten. Der var mellem 5 og 10 grader den morgen, lyder det.

Ikonisk bus

Det er ikke første gang, at vandrere bliver reddet på den kendte sti Stampede, som fører til den forladte bus, som manden Christopher McCandless døde i i 1992. Bussen og McCandless blev berømte, da Jon Kraukauer udgav bogen 'Into the Wild' i 1996, som omhandlede McCandless liv. I 2007 blev der også udgivet en spillefilm om McCandless liv i vildmarken.

Christopher McCandless forlod sit almindelig liv for at leve i vildmarken. Han fandt bussen, som senere er blevet kendt som 'den magiske bus', hvor han boede i flere måneder, inden han besluttede sig for at vende tilbage til civilisationen. Men da han skulle krydse Teklanika floden, måtte han opgive, fordi strømmen var alt for stærk. Han vendte tilbage til bussen, hvor han boede i en måned, indtil han døde. På det tidspunkt vejede han kun 30 kilo.

Flere er omkommet

Siden historien om Christopher McCandless og den magiske bus er blevet kendt, er der mange turister, som tager ud for at finde den. Det har ført til mange redninger, men også flere dødsfald.

I juli 2019 forsøgte et nygift par fra Hviderusland at krydse Teklanika floden, men kvinden blev revet væk i strømmen og druknede. En schweizisk kvinde led samme skæbne i 2010.

Brad Randall fortæller, at de ofte bliver kaldt ud for at finde strandede eller skadede vandrere. Vandet fra floden kan blive meget højt om sommeren på grund af smeltevand, og den er dermed farlig at krydse.