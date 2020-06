Regering stopper slagtilbud på flyrejser

Den østrigske regering vil indføre en minimumspris for en flybillet

London Stansted, Berlin Tegel eller Cecil Original. I mange år har europæiske forbrugere med lidt held kunnet erhverve sig en rejse til flere af kontinentets storbyer for nogenlunde samme beløb, som en pakke smøger koster i den lokale kiosk.

Det kan dog snart være slut med de helt billige flybilletter for borgerne i Østrig. Den østrigske regering har nemlig annonceret, at man vil indføre en minimumspris på 300 kroner pr. flybillet og samtidig ændre flyskatten.

Det skriver Aero Telegraph.

Tiltagene er ifølge mediet en del af en statslig hjælpepakke til det østrigske flyselskab Austrian Airlines, og håbet er angiveligt, at man på den måde kan være med til at føre branchen i en grønnere retning.

Landets miljøminister gav på et pressemøde mandag udtryk for, at landet med de nye tiltag vil blive 'pionerer i Europa'.

Udover minimumsprisen på billetter vil den østrigske regering hæve skatten, så det bliver dyrere at tage flyet på korte distancer. Hvis ruten er under 350 kilometer lang, vil skatten således stige til 30 euro.

Tidligere var korte flyrejser pålagt en skat på 3,5 euro, mens taksten for mellemdistance-ruter lå på 7,5 euro og de helt lange flyvninger 17,5. For alle rejser på over 350 kilometer skal der i fremtiden betales 12 euro i skat, bebuder regeringen.

Ifølge mediet Check-in.dk følger Østrig i hælene på Tyskland med de ny tiltag. Også her har man fra 1. april indført minimumspris og ændret afgifterne.

