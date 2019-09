Rejs efter den perfekte temperatur

Få varme temperaturer hele året rundt ved at rejse Jorden rundt

Sommeren er slut og temperaturen daler stille og roligt, som vinteren nærmer sig.

Men nu er der gode råd at hente, hvis man vil have sommeren til at vare hele året rundt.

Man skal have god tid til at rejse og penge på lommen, for jagten på de perfekte temperaturer går stort set hele Jorden rundt.

Det er selvfølgelig individuelt, hvilket vejr man foretrækker, men de fleste finder det nok mest behageligt, når det ikke er for varmt eller koldt.

Hele jorden rundt

Bookingsiden Reservations.com har fundet frem til 52 destinationer. En for hver uge i året. Hvis man følger deres rute, så er der næsten garanti for, at temperaturen er mellem 20 og 25 grader.

1. januar starter man i byen Bariloche for foden af Andesbjergene i Argentina. På den tid af året vil temperaturerne ligge på 22 grader.

Herfra går turen videre op igennem Sydamerika. Herfra skal man flyve over Atlanterhavet til Marrakesh i Marokko. Hvis man ankommer 26. februar, vil der være omkring 22 grader.

Herfra går turen over Europa, Asien, Afrika, Australien og til sidst USA og Caribien, hvor turen slutter 25. december med 25 grader på Bahamas.

Hele ruten går uden om den nordligste del af vores jordklode. Således er hverken Skandinavien, Canada eller Rusland en del af jordomrejsen.

Foto: Reservations.com

Reservations.com anslår, at en jordomrejse, som den de har sat sammen, vil koste mellem 175.000 og 350.000 kroner, men tager forbehold for, at det er helt op til den enkeltes budget.