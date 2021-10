Rejs til rummet til discountpris

Kunne du tænke dig at opleve storslåede turistattraktioner som Great Barrier Reef, Den Kinesiske Mur og Grand Canyon på en helt ny måde?

Måske oppe fra rummet?

Så får du snart muligheden.

For inden for en overskuelig tidshorisont bliver det faktisk muligt for turister at rejse til rummet og dermed opleve verden fra oven i et helt andet himmelstrøg, end vi er vant til.

Den stratosfæriske ballon-virksomhed World View står nemlig til at arrangere rumrejser til discountpriser fra 2024.

Og allerede nu kan du booke en fem-dages opdagelsestur til universet i virksomhedens højteknologiske rum-ballon.

Det skriver CNN.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Balloner i rummet

Det er en højteknologisk ballon, som virksomheden vil benytte, når der fremover skal transporteres rum-turister ud i atmosfæren.

Ballonen er udstyret med en form for kapsel, der gør, at den bliver løftet op mod 30 kilometer op i luften fra jordens overflade. Det er tre gange højere, end et normalt passagerfly flyver.

Hver tur varer omkring 6-12 timer, hvor man får en kikkert til rådighed, så man kan beundre berømte seværdigheder fra oven.

World View kalder det selv 'syv vidunder-rejser', der blandt andet tæller Amazonas i Brasilien, Giza-pyramiderne i Egypten, Great Barrier Reef i Australien, Den Kinesiske Mur i Mongoliet og Grand Canyon i USA.

Lavpris rumrejse

Ombord på rum-ballonen vil der være plads til otte passagerer samt to piloter.

Lige nu pågår der et kapløb om, hvem der kan lancere den bedste og mest moderne rumrejse for civile.

Her har blandt andre mangemilliardærerne Elon Musk og Jeff Bezos givet deres bud på, hvordan en sådan rummission kunne tage sig ud.

World Views bud er dog det absolut mest prisvenlige alternativ.

Rejsen koster 50.000 dollars pr. person, hvilket svarer til godt 300.000 danske kroner. Med i prisen hører forplejning.