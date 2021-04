Rejsebranchen kræver svar på danskernes sommerferie

Rejserestriktionerne, som siden marts sidste år har lagt en dæmper på udlandsrejser, har medført en omsætningsnedgang på 85-90 procent for rejsebranchen.

Det oplyser Danmarks rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark i en pressemeddelelse.

Derfor kræver rejsebrancheforeningerne denne uge en udmelding om, hvad de rejsehungrende danskere og turistbranchen kan forvente sig af dette års sommer.

- Både af hensyn til branchen og af hensyn til de mange danskere, som i denne tid er usikre på, hvor og hvordan de skal tilbringe deres ferie, skal der nu, gerne i denne uge, meldes ud, hvortil i verden man kan rejse til sommer, skriver parterne i pressemeddelelsen.

Et opråb til politikerne

Foreningerne fremlægger deres eget udspil til, hvordan en eventuel grænseåbning kunne se ud, som de foreslår, skal muliggøre rejser til og fra andre EU-lande allerede fra næste måned.

- Vi forventer, at der åbnes for danskernes udlandsrejser i løbet af maj 2021. Det vil sige, når sårbare og personer over 50 år er vaccinerede, og det digitale coronapas forventes at være implementeret, skrives der i pressemeddelelsen.

I udspillet skal vaccinerede og tidligere smittede kunne rejse frit til alle regioner i EU, mens ikke-vaccinerede skal kunne fremvise negativ test ved indrejse fra regioner med lidt højere smitterisiko end Danmark, og gå i karantæne ved indrejse fra regioner med markant højere smitterisiko.

Sådan skal skemaet se ud for, hvordan Danmark kan foretage en kontrolleret grænseåbning ifølge de to rejsebrancheforeninger. Grafik: PR

