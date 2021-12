Rejsebranchen mærker 'opbremsning'

Flere rejsebureauer oplever, at danskernes rejselyst er dalet i takt med, at der er kommet nye coronarestriktioner

Slut med natteliv og julefrokoster. Og frem med mundbind på serveringssteder.

Det er blot et udpluk af de restriktioner, som blev præsenteret onsdag, i forsøg på at få kontrol over den hastige smittespredning af coronavirus, vi lige nu oplever herhjemme.

Og nok som det fra sundhedsmyndighedernes side betragtes som en absolut nødvendighed, så tærer det økonomisk hårdt på en række erhverv, der enten skal lukke helt eller oplever, at bekymrede kunder holder sig væk fra biksen.

Sidstnævnte er tilfældet for flere aktører i rejsebranchen, som har været vidne til, at færre danskere bestiller ture til udlandet, siden de nye restriktioner blev præsenteret.

Det skriver Berlingske.

Mediet har været i kontakt med flyselskabet SAS og rejsebureauerne TUI og Spies, der alle oplever, at de nye restriktioner har skabt en nedgang i salget af rejser.

- Der er kommet en opbremsning. Der er absolut færre, som booker nu, end der var for tre uger siden, siger Jan Vendelboe, administrerende direktør for Spies.

I november viste tal fra Danmarks Statistik, at rejsebranchen var den branche, som har haft det største fald på 44 procent i egenkapitalen i forbindelse coronapandemien. Egenkapital er udtryk for en virksomheds samlede formue.