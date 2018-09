Rejsebureau afviser gammel dames klage: Så slog hun med sin stok

- Vi er nødt til at påpege, at din opførsel under rejsen - mildt sagt - har været uhøflig over for rejseleder, chauffør og personalet på hotellet. Flere gange har rejseleder og chauffør henstillet til en pænere omgangstone, da man ellers måtte se sig nødsaget til at sende dig hjem til Danmark på egen hånd og for egen regning før rejsens afslutning.

Sådan skriver det danske rejsebureau Hafnia Rejser til en ældre dansk kvinde, der har søgt erstatning for to ud af fem udflugter på en rejse til Abtenau i Polen i perioden fra den 26. august til den 3. september 2017.

Det viser en af de udvalgte sager, som Pakkerejse-ankenævnet har behandlet i april måned.

I sagen er det tydeligt at se, at de to parter er ekstremt uenige omkring, hvad der gik galt på den ugelange ferie.

Ifølge kvinden blev hun på rejsens fjerde dag glemt, da bussen skulle køre rejsedeltagerne hjem til hotellet efter en tur til Chiemsøen, og derefter blev hun 'snydt' for to udflugter, da rejselederen de to efterfølgende dage ikke ville have hende med.

- Jeg bliver nægtet at stige på bussen af rejselederen uden begrundelse, skriver kvinden i sin klage til rejsebureauet og fortsætter:

- Jeg føler, jeg er blevet snydt for to væsentlige udflugter i forbindelse med rejsen, og jeg mener, jeg bør få en erstatning, da jeg har betalt for en vare men kun fået en delvis levering.

Til dette skriver rejsebureauet:

- Lad mig i første omgang slå fast, at du ikke blev glemt på udflugten til Chiemsøen. Rejseleder havde gentagne gange oplyst alle i gruppen om, at man skulle mødes ved bådstationen klokken 15, men her mødte du ikke op til aftalte tid.

- Alle andre gæster havde forstået rejselederens tydelige anvisninger og var mødt op. Efter en lang tids søgen måtte man returnere til Abtenau. Dette efter at have alarmeret både politi og personalet i bådstationen for at få dig efterlyst, skriver rejsebureauet og påpeger, at rejselederen på baggrund af føromtalte udflugt ikke mente, at det var 'forsvarligt' at lade kvinden deltage i de to kommende udflugter dagen efter:

- Denne henstilling valgte du at se bort fra, og i et 'ubevogtet' øjeblik gik du alligevel ind i bussen.

Se også: Utilfreds ferie-dansker i Tyrkiet: - Kokken komplimenterede og begloede mig

Bandede og svovlede og slog med stokken

Allerede første dag havde kvinden dog efter sigende problemer med at finde rundt, hvilket udmøntede sig i, at hun kom for sent til aftensmaden efter en gåtur i byen.

Derfor forsøgte rejselederen at overbevise kvinden om at tage hotellets visitkort i lommen, så hun altid havde adressen på sig, hvilket kvinden - ifølge rejsebureauet - bestemt ikke var begejstret for.

- Klager havde her en helt utilstedelig opførsel med blandt andet højtråbende bemærkninger om, at rejselederen skulle graves ned og lægges fem alen under jord. Ligeledes var hun ubehagelig over for serveringspersonalet, skældte ud og slog dem med sin stok.

Ifølge rejsebureauet havde kvinden gennem hele rejsen en skarp og uhøflig tone, hvilket ikke kun gjorde rejselederen utilpas men også de øvrige rejsende.

- Klager var tildelt en plads i bussen ved siden af en anden rejsedeltager, som følte det meget ubehageligt at sidde ved siden af klager, fordi hun havde et meget grimt sprog og bandede højlydt, skriver bureauet til Ankenævnet og fortsætter:

- Rejsedeltageren valgte derfor stille og roligt at finde sig en anden plads i bussen, men ved morgenmaden på dag to skældte klager både føromtalte rejsedeltager og dennes rejsefæller ud.

- Herefter overfusede klager rejselederen, og bad ham om at 'træde i karakter' og få rejsedeltageren til at flytte tilbage til sin plads. Dette afslog rejselederen dog, da der var flere ledige pladser i bussen, og han ikke ville bestemme, hvor denne rejsedeltager skulle sidde.

Til denne hændelse siger klager følgende:

- Det er beklageligt, at jeg i bussen fik en sidemand, der ikke kan klare kontante udmeldinger. Jeg mener ikke, at jeg er kendt for at have et grimt sprog, men jeg er bestemt ikke bange for at markere min tilstedeværelse i større forsamlinger, skriver kvinden til Ankenævnet og påpeger, at rejselederen ikke har været god nok til at holde hende opdateret på mødetiderne.

- Rejselederen har ikke talt om noget mødetidspunkt for hjemtur, mens jeg har været i nærheden. Jeg undrede mig dog noget over, at der blev sagt, at 'vi skulle klare os selv'.

Se også: Dansk rejseselskab beskyldt for kønsdiskrimination: 'Rejselederen chikanerede mig'

Dukker op på kontoret efter hjemkomst

Ifølge rejsebureauet overvejede de flere gange undervejs på rejsen at sende klager hjem, men da de ikke havde kontaktoplysninger på pårørende, turde de ikke at lade hende rejse hjem alene. Derudover skriver de til Ankenævnet, at de efterfølgende flere gange er blevet kontaktet af øvrige gæster på turen, som har brokket sig over, at klagers opførsel 'lagde en dæmper på deres ferieglæde'.

Desuden har bureauet efter rejsens afslutning også haft 'gentagne besøg' af klager, som har været 'ubehagelig, fræk og vist truende adfærd' samt nægtet at forlade kontoret.

- Klager har hver gang nægtet at forlade kontoret og har derfor siddet her i meget lang tid. En af gangene slog klager sågar min kollega med sin stok. Trods gentagne voldshandlinger har vi valgt ikke at politianmelde disse.

Den markante uenighed mellem de to parter har betydet, at Ankenævnet ikke har kunnet tage stilling til sagen, og derfor opfordres rejsebureauet og klager at gå rettens vej.

- Da der på baggrund af parternes modstridende oplysninger hersker en betydelig usikkerhed om hændelsesforløbet, finder Ankenævnet, at det er nødvendigt for at kunne tage stilling til klagerens krav, at parterne afgiver forklaring under strafansvar. En sådan bevisførelse kan imidlertid ikke foregå for Ankenævnet, men kun ved en domstol, skriver Ankenævnet i sin afgørelse.

Se også: Bedsteforældre kræver 53.000 kroner i erstatning: 'En klokkeklar fejl fra TUI's side'