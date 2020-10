Rejsebureau i fatal fejl: Bookede gæst fra forkert lufthavn

'Forestil jer, at I har spinket og sparet i over to år for at kunne komme på en skitur, og så står du i lufthavnen og får at vide, at du ikke står på passagerlisten og derfor ikke kan komme med flyet'.

Sådan indleder en dansk skiturist en mail til rejsebureauet Nortlander.

'FØLELSE!!!!! Afmagt, bitterhed og ærgrelse'.

I januar skulle han have stået på ski og boltret sig i sneen i Les Arcs, Frankrig, som del af en grupperejse på 17 personer.

Men manden kom aldrig afsted. Han blev afvist ved gaten i Københavns Lufthavn, fordi rejsebureauet havde placeret ham på en passagerliste med afgang fra Billund. I stedet måtte han ringe til sin kone på Møn og bede hende hente ham.

Sammen med skiklubbens leder bragte manden sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Rejsebevis med fejl

I en senere mail uddyber de to skiturister episoden i lufthavnen.

'Vi forsøgte, om vi kunne købe en billet til rejsedeltageren, så han kunne komme med og så bagefter få afklaret problemet. Men det var ikke muligt'.

Nortlander havde udstedt et rejsebevis, der ikke specificerede afgangslufthavnen for den enkelte deltager i skigruppen.

Ifølge de to skiturister var der i hele forløbet problemer med Nortlanders it-system.

'I starten kunne vi via link på rejsebeviset og via 'vores rejse på hjemmesiden' se, hvem der rejste fra henholdsvis Kastrup og Billund. Ved de seneste udsendelser af rejsebeviset var dette ikke mere muligt'.

En menneskelig fejl

Nortlander erkender, at fejlen ligger hos dem.

'På grund af en menneskelig fejl var rejsedeltageren booket ind på flyet fra Billund i stedet for flyet fra Kastrup. Det er en fejl, der selvfølgelig ikke må ske', lyder det fra Nortlander.

Rejsebureauet skriver, at det selv forsøgte at råde bod på fejlen ved at booke den efterladte mand ind på et andet fly til Frankrig.

'Da vi bliver opmærksomme på fejlen, er vores førsteprioritet at få rejsedeltageren hurtigst muligt afsted på sin skiferie. Da han ikke kunne komme på samme fly som resten af gruppen, er det næsthurtigste - da rejsedeltageren allerede står i lufthavnen - at han selv booker en ny flybillet og sender regningen til os'.

Klager tabte sagen

Det afviste de danske skiturister, fordi tilbuddet ikke blev givet skriftligt, og de derfor ikke mente at have garanti for, at udgiften ville blive dækket.



Nortlander erstattede rejsens pris på 8167 kroner, men det stillede de skuffede skiturister sig ikke tilfreds med. De ville have yderligere 5000 kroner for 'tid og transport fra Stege til Kastrup og retur, svie og smerte, manglende nattesøvn med mere'.

Der blev afsagt kendelse i sagen 26. august 2020.

Her konkluderer Pakkerejse-Ankenævnet, at Nortlander ikke har gjort nok for at hjælpe rejsedeltageren til Les Arcs. Rejsebureauet skal derfor dække mandens kørselsudgifter til og fra lufthavnen, hvilket skønnes til 500 kroner.

Pakkerejse-Ankenævnet finder dog ikke, at Nortlanders service ellers har været utilfredsstillende. Derfor får klager ikke medhold i de fremsatte krav.

