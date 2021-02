Rejsebureau i kæmpe kovending: Genansætter fyrede medarbejdere

Selv om rejsevejledningerne er røde, og det ser kulsort ud for dette års skisæson, så spirer håbet alligevel i den sønderskudte skibranche.

Danmarks næststørste skikoncern, SkiGroup, som er moderselskab til Højmark Rejser og en række små skirejsebureauer, har nemlig en positiv udmelding.

Det har valgt at rive opsigelserne i stykker på 8 ud af 14 fyrede medarbejdere.

Det oplyser adm. direktør Majbritt Jensen til Ekstra Bladet.

- Her op til vores normalvis allerstørste rejseuge på året, nemlig skolernes vinterferie, kan vi fortælle, at vi har genansat flere af de opsagte.

- Den seneste tid har givet os en stor tiltro til fremtiden, og vi har brug for vores dygtige medarbejdere. Desværre er det ikke alle, vi kan genansætte på nuværende tidspunkt. Nogen har også fået nyt job i mellemtiden, og det glæder vi os meget over på deres vegne. Vi tror på, at vi efter sommerferien vil opleve en efterspørgsel, der gør, at vi kan ansætte yderligere.

Rørende oplevelse

Ifølge Majbritt Jensen går det meste af arbejdsdagen i SkiGroup i øjeblikket med at annullere rejser i vinterferien.

- Mange af dem, der har købt en skirejse i år, har ikke brug for at få deres penge udbetalt og vælger at lade deres booking stå til næste års skitur.

Samtidig har SkiGroup åbnet for salget af skirejser til næste vinter. Og det lader foreløbig til at have været en god beslutning, fortæller Majbritt Jensen.

- Vi fornemmer virkelig, at mange har brug for at have noget at se frem til.

- Gæsterne betaler kun et depositum nu og resten 60 dage før afrejse, så det er overkommeligt for mange. Det har virkelig været rørende at opleve alle de gæster, der har støttet os igennem denne periode.

