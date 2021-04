Rejsebureauer skal tilbagebetale statsstøtte som lån

Rejsebureauerne slipper for en regning på 200 millioner kroner her og nu, men pengene skal stadigvæk betales tilbage

De danske rejsearrangører har fået 200 millioner kroner for meget udbetalt i statsstøtte. Det sker efter, at rejsebureauerne har fået penge tilbage fra deres underleverandører.

Men regningen ville sende de fleste hårdt udfordrede rejsebureauer i knæ, og derfor bliver det høje beløb nu lavet om til et lån, der kan tilbagebetales over seks år. Det skriver Politiken.

- Vi har aftalt, at rejsebranchen kan få adgang til et særligt lån. Dermed kan de rejseudbydere, som har modtaget kompensation for tab, som de ikke har haft, nu beholde pengene som et lån og vente med at betale tilbage til, der er mere balance i økonomien, skriver erhvervsminister, Simon Kollerup, i en mail til Politiken.

EU ændrer reglerne

Den store regning kommer som følge af aflyste rejser i 2020, hvor rejsebranchen helt ekstraordinært fik statsstøtte på 450 millioner kroner, så de kunne betale kunderne tilbage.

I den vejledning, der fulgte med statsstøtten, fremgik det, at hvis et rejsebureau kunne få penge tilbage fra underleverandøren, måtte de beholde pengene.

Men i slutningen af maj 2020 slog EU-Kommissionen fast, at de penge, rejsebureauerne får tilbage skal returneres til staten.

Det er ikke godt

Selvom rejsebureauerne nu har fået længere tid til at betale pengene tilbage, er Danmarks Rejsebureau Forening utilfredse med Folketingets løsning om tilbagebetalinger af statsstøtte.

- At skulle betale noget, man var stillet i udsigt, man ikke skulle betale, er ikke godt, siger Lars Thykier, Administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til Standby.

Siden flyselskaberne i begyndelsen af coronakrisen for snart et år siden begyndte at aflyse flyrejser i titusindvis, begyndte flere selskaber at veksle billetterne til vouchers og gavekort.