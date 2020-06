Rejsebureauer taget på sengen: Rift om de få pladser

Så er der åbent for turistrejser i Europa, men rejsebureauerne kan ikke nå at genetablere hele sommerens program, så der bliver rift om de få pladser

Kort før middag torsdag lempede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så det nu bliver muligt at rejse til mange flere lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien allerede i skolernes sommerferie og ikke først fra 1. september, som det blev meldt ud af regeringen 29. maj.

Og det har betydet, at telefonerne er rødglødende hos Danmarks fjerdestørste rejsebureau Bravo Tours.

- Der er rigtig meget kø på telefonerne, oplyser pressetalskvinde hos Bravo Tours, Sidsel Nordestgaard til Ekstra Bladet.

- Men det bliver svært at få alle dem afsted, som gerne vil ud at rejse, siger Sidsel Nordestgaard skuffet.

Aflyst på Mette Frederiksens foranledning

Bravo Tours har ligesom resten af branchen annulleret alle deres kontrakter med de sydeuropæiske hoteller, fordi de har handlet efter de retningslinjer, som regeringen udstak i slutningen af maj, hvor det hed, at kun Tyskland, Norge og Island var sikre nok at rejse til.

- På Mette Frederiksens foranledning har vi aflyst alle fly og alle hoteller. Alle vores kontrakter, siger Sidsel Nordestgaard.

- Er I bitre over forløbet?

- Vi er ikke bitre, men det kommer til at koste branchen mange penge. I forvejen er pakkerejsebranchen hårdt ramt, og nu har vi ti dage til noget, som vi normalt bruger et år på.

Vil bytte sommerhuset ud med Kreta

- Og vi har mange gæster, som er frustrerede. De har booket sommerhus, men ville hellere til Kreta, fortæller Sidsel Nordestgaard.

Bravo Tours tilbyder nu de kunder, som har været tvunget til at annullere deres rejse frem til 31. august at booke på ny. Og så regner rejsebureauet med at åbne for salg af charterrejser fredag, hvis de kan nå at blive klar til det.

- Men vi regner kun med at få 5-10 procent af det, vi oprindeligt havde sat os på. Hotelejerne har jo solgt til andre, blandt andet tyskerne, som godt har måttet rejse, siger Sidsel Nordestgaard.

Flyver kun til de sikre sællerter

Bravo Tours, der sidste år sendte 148.031 gæster afsted, vil også kun sætte de virkelig efterspurgte rejsemål til salg.

- Vi tager en stor risiko, hvis ikke vi kan fylde flyene, fordi folk har nået at lægge andre planer.

- Hvad er den mest populære destination?

- Kreta. Generelt Grækenland, da de har klaret sig flot gennem hele krisen, Men vi kigger også på Spanien, som altid er populært.

- Når der kommer så få rejser til salg, bliver det så meget dyrt?

- Det ved jeg ikke endnu, men det er klart, at når der er så få rejser, så kan det påvirke prisen.

- Hvis man er helt vild i varmen for at komme til eksempelvis Kreta, hvordan sikrer man så bedst, at man får en af de få billetter? Og er der overhovedet billetter tilbage, når jeres ’annullerede kunder’ har været til fadet først?

- De bliver lagt til salg hurtigst muligt - så det gælder om at holde øje med vores hjemmeside. Der skal nok være pladser - men hvor mange er svært at spå om, siger Sidsel Nordestgaard.

De nye rejsevejledninger For at et land er 'åbent' skal det have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, skriver Udenrigsministeriet. På DR kan man se, hvor mange nye smittefælde de enkelte lande har. To lande - Sverige og Portugal - opfylder torsdag ikke det kriterie. Her er status på nogle af de lande, som danske turister oftest rejser til: * Sverige: 75,1. * Portugal: 20,2. * Storbritannien: 13,7. * Spanien: 5,1. * Frankrig: 4,1. * Italien 3,4. * Tyskland: 2,5. * Grækenland: 1,3. Disse europæiske lande må du ifølge TV2 rejse til efter 27. juni på nuværende tidspunkt. Belgien

Bulgarien

Cypern

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Holland

Polen

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig Udenrigsministeriet har ikke en model på plads for lande uden for Europa, da pandemien fortsat hærger her. Rejsevejledningerne er kun anbefalingerne. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem. Vis mere Luk

Hos Danmarks største charterrejsebureau Spies arbejder man også på at få fly på vingerne. Efter udmeldinger fra Udenrigsministeriet skriver Spies på sin hjemmeside:

'På baggrund af de hidtidige rejsevejledninger har vi tidligere annulleret alle rejser frem til 31. august. Har du fået annulleret med henvisning til den hidtidige dato (31. august), gælder annulleringen stadig'.

'Vi glæder os selvfølgelig til at sende vores gæster afsted på ferie igen. Indtil videre fokuserer vi på pakkerejser med rutefly og hotel. Det vil med andre ord sige, at vi ikke starter vores charterprogram op som det første. Men vi er i fuld gang med at se på, hvilke af vores mest populære destinationer og hoteller (først og fremmest Sunwing, Sunprime og O.B.C), som vi kan åbne først som en del af charterprogrammet.'

Hos TUI, der havde 157.126 kunder ombord sidste år, skal man bruge et par dage på at tilpasse sig efterspørgslen.

- Ved du noget om, hvilke destinationer, I satser på?

- Det er svært at sige, men vi kommer nok til at fokusere på destinationer som Rhodos, Kreta, Cypern og Mallorca umiddelbart, hvor smittetrykket har været lavt, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef i TUI til Ekstra Bladet.

