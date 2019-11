Rejseforlag: Disse feriesteder er no-go i 2020

Om kort tid træder vi ind i et nyt år, og vi kan derfor se tilbage på 2019, som er et år, hvor flere og flere steder i verden er blevet overrendt af turister. Så overrendt, at flere steder har set sig nødsaget til at regulere for at bringe antallet af turister ned og undgå fatale uheld.

Her i blandt er den berømte Train Street i Hanoi, Vietnam. I sidste måned lukkede myndighederne gaden, fordi turisterne flokkedes dertil for at tage billeder. Det resulterede i flere farlige situationer og afgange, hvor toget måtte omdirigeres, fordi der stod for mange mennesker på skinnerne.

Se også: Berømt gade oversvømmet af turister: Nu lukker den

Rejseforlaget Fodors udkommer hvert år med en liste over steder, som man skal forsøge at undgå, hvis man skal ud at rejse. Og her har de netop sat den populære Train Street på listen.

De understreger, at listen ikke er til for at bandlyse stederne, men derimod en inspiration til rejsende om at tænke sig om en ekstra gang, når de vælger destination eller rejseaktivitet.

- Det er som sådan ikke dårligt at være vist på no-go listen. Tværtimod er det et løfte om, at når vi dækker de her nævnte destinationer - som alle er vidunderlige steder - så skal vi gøre det ansvarligt, skriver Fodors.

Steder der ikke vil have turister - eller i hvert fald færre af dem

Barcelona er ramt af overturisme i en sådan grad, at Fodors anbefaler, at man ikke rejser dertil. Der er manglende plads på vejene, fortovene, ved turistattraktionerne og med Airbnb's indtog bliver mange lokale presset ud til fordel for turister. Byens myndigheder arbejder med problemerne.

Se også: Europæiske byer advarer: Airbnb tager boliger fra markedet

- For at komme disse problemer til livs, har Barcelona brug for tid og plads til at skabe adgang for alle, skriver Fodors.

Den dramatiske og smukke kyst Big Sur i Californien, som blandt andet er blevet kendt fra tv-serien Big Little Lies, er også overvældet af turister. Lokale melder om, at vejen langs kysten flyder med afføring på grund af manglende offentlige toiletter samt andet affald. Mange laver også illegale campingpladser, fordi der ikke er plads nok på de eksisterende. De illegale campingpladser kan skabe ildebrande og forårsage skovbrande, som staten i forvejen kæmper med.

Øen Bali og templet Angkor Wat i Cambodia kæmper også med overturisme, og derfor anbefaler Fodors også, at man ikke rejser dertil.