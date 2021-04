Rejseforsikring dækker ved karantæne

I takt med den gradvise genåbning af rejseaktiviteter, har mange rejselystne danskere allerede booket sommerferie, der rækker udover landets grænser.

Men det er ikke kun rejsebureauerne, der mærker tryk på telefonerne. Flere forsikringsselskaber oplever også, at den usikre situation kræver klarhed.

Det har fået forsikringsselskabet Gouda til at udvide deres enkelrejseforsikring, der nu også dækker karantæne på rejsen. Det fremgår i en pressemeddelelse

- For at sikre vores kunder ’tryghed ud over alle grænser’ i den nuværende og fortsat udfordrende situation, dækker vi udgifter til hotel, mad og ny flybillet, hvis man bliver sat i karantæne, uanset om man er syg eller ej, siger Dan Kjølhede Laursen, direktør for Gouda Rejseforsikring.

Sådan dækkes du

Det er ikke kun Gouda, der oplever nervøse og utrygge kunder i forbindelse med køb af rejser. Topdanmark, landets næststørste forsikringsselskab, lægger heller ikke skjul på, at de det seneste år har haft enormt tralvt.

Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør i Topdanmark, siger i en pressemeddelelse, at de har oplevet rekordstigning på henvendelser om rejseforsikring og covid19.

Topdanmark har samlet de fire hyppigst stillede spørgsmål, så man kan blive klogere på, hvad ens rejseforsikring dækker.

Der kan dog være forskel på dækningen hos hvert forsikringsselskab. Derfor er det vigtigt at tage fat i dit forsikringsselskab, inden du køber din ferie.

Fire typiske spørgsmål om rejseforsikring Hvordan er jeg dækket, hvis jeg tager afsted til et land eller område, hvor der frarådes indrejse?



Som udgangspunkt dækker forsikringen ekstraordinært rejser til destinationer eller lande, som Udenrigsministeriet har kategoriseret som 'orange' eller 'rødt' på grund af covid19. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifter relateret til covid19 ikke dækkes, f.eks. hvis du bliver syg med coronavirus og har brug for behandling.



Vær opmærksom på, at 'gule' områder, hvor der er karantæneregler, gælder som 'orange' områder.



Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger.





Som udgangspunkt dækker forsikringen på normale vilkår, selvom landet eller destinationen ændrer kategori til 'orange' eller 'rødt', det vil sige rejser frarådes, mens du er afsted.



Dækningen af udgifter relateret til covid19 afhænger dog af, om landet var 'gult' ved afrejse.



Rejseforsikringen dækker ikke hjemrejse før tid, hvis der ikke er tale om evakuering. Du kan som udgangspunkt sagtens blive på rejsedestinationen indtil din planlagte hjemrejse.





Køber du en ny rejse, skal du være opmærksom på rejsevejledningen for din rejsedestination på købstidspunktet.



Hvis rejsedestinationen er 'grøn' eller 'gul uden karantæneregler', når du køber rejsen, kan du bruge afbestillingsforsikringen på normale vilkår.



Hvis rejsedestinationen er 'rød', 'orange' eller 'gul med karantæneregler', når du køber rejsen, kan du bruge afbestillingsforsikringen, hvis rejsevejledningen er ændret til grøn eller gul uden karantæneregler, når du vil afbestille. Det gælder dog ikke, hvis du ønsker at afbestille rejsen på grund af corona-situationen uden for Danmark.



Du kan ikke bruge afbestillingsforsikringen, hvis landet fortsat er rødt, orange eller gult med karantæneregler på afbestillingstidspunktet.





Hvis du selv har booket din rejse, f.eks. flybilletter og ferielejlighed, campingplads eller hotelophold, kan du bruge din afbestillingsforsikring, hvis rejsen er købt, mens din destination var kategoriseret som 'grøn' eller 'gul uden karantæneregler'.



Afbestillingsforsikringen dækker, hvis din destination på grund af covid19 er ændret til 'rød', 'orange' eller 'gul med karantæneregler', når afrejsedatoen nærmer sig. Kilde: Topdanmark

På fredag opdateres Udenrigsministeriets rejsevejledning. Indtil da er seneste vejledning at finde her