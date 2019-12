Rejsekaos i Frankrig kan fortsætte helt til nytår

Rejser til og fra - og indenrigs i Frankrig vil blive ramt af rejsekaos i mindst fire dage mere på grund af nationale strejker.

Generalstrejken mod de planlagte pensionsreformer har siden torsdag allerede ført til hundredvis af flyaflysninger samt tusindvis af togaflysninger. Det skriver The Independent.

Eurostar, som kører fra Storbritannien, Belgien og Holland til Frankrig, advarer deres passagerer om, at deres afgange vil blive stærkt påvirket af strejken de næste fire dage fra 9. til 12. december.

Eurostar oplyser, at passagerer, hvis tog er aflyst, kan få ombyttet eller refunderet deres billetter inden for 60 dage.

Fly stadig påvirket

Franske flyveledere deltager også i strejken, hvilket har ført til, at hundredvis af fly er blevet aflyst mellem torsdag og lørdag i sidste uge. Mandag aften klokken 19 vil flyvelederne igen strejke indtil klokken 6 onsdag morgen.

Også offentlig transport i Paris er stærkt påvirket i de kommende dage.

- I de kommende dage anbefaler vi, at man undgår offentlig transport, skriver RATP - selskabet der står for tog, sporvogne, busser og metro i Paris og som sørger for at omkring ti millioner passagerer i Paris og omegn kommer på arbejde hver dag.

Det vides endnu ikke, hvor lang tid strejken vil vare. Fagforeningerne har meldt ud, at de vil fortsætte strejken, indtil regeringen dropper de planlagte pensionsreformer. Derfor kan strejkerne sagtens strække sig helt til nytår og dermed påvirke juletrafikken.

Skal man rejse til Frankrig, anbefaler Udenrigsministeriets Borgerservice, at man holder sig orienteret om udviklingen via nyhedsmedier samt undgår demonstrationer.