Rejsende eskorteret med kampfly efter voldsomt slagsmål

To missilbevæbnede F-16-fly eskorterede lørdag et passagerfly til Amsterdam efter et voldsomt slagsmål om bord på flyet

Et uvist antal rejsende fra Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater fik sig en chokerende - men trods alt mindeværdig - oplevelse, da de forleden skulle flyve med flyselskabet KLM til den hollandske hovedstad, Amsterdam.

Efter et voldsomt slagsmål om bord på flyet, der blandt andet medførte to stk. blå øjne hos to uskyldige passagerer, valgte det hollandske luftvåben nemlig at indhente to missilbevæbnede F-16 kampfly til at eskortere de rejsende til Amsterdam.

Det skriver AFP.

Ifølge nyhedsbureauet begyndte slagsmålet, da flyet befandt sig lige over Tyskland omtrent en halv time før landing i Amsterdam-Schiphol tidligt lørdag morgen.

De hollandske myndigheder fortæller, at slagsmålet om bord på flyet skyldtes en 29-årig amerikansk mand, som blev aggressiv, da en stewardesse bad ham om at sætte sig ned.

- Et håndgemæng brød ud, og derfor måtte kabinepersonalet - med hjælp fra passagerer - fastspænde manden, siger politiets talskvinde ved navn Joanna Helmonds til AFP.

Manden sendt på psykiatrisk

Ifølge Joanna Helmonds kom flere passagerer lettere til skade under slagsmålet, deriblandt de to førnævnte passagerer, som måtte indkassere et blåt øje hver.

Politiet stod ifølge Straits Times klar, da flyet med F-16-eskorten landede i Amsterdam, og manden blev anholdt og sidenhen indlagt til observation på en psykiatrisk institution, fordi han virkede 'desorienteret'.

Det hollandske luftvåben bekræfter eskorten over for AFP og fortæller, at de kun stiller deres fly til rådighed i 'usædvanlige tilfælde'.

Det er uvist, hvor mange passagerer, der var om bord på Airbus A330-200-flyet fra Abu Dhabi, men flyet har plads til omtrent 250 passagerer.

