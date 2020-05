Rejsende kan nu købe coronatest i lufthavnen

Lægeklinikken i Københavns Lufthavn vil fremover tilbyde antistoftest til danskere, der har brug for det i forbindelse med deres rejse

En række lande har efterhånden indført krav om, at tilrejsende skal kunne dokumentere, at de ikke er smittet med covid-19. Kan man ikke det, skal man i f.eks. Østrig gå i 14 dages karantæne.

Det fik i begyndelsen af maj lufthavnen i Wien til at indføre valgfrie covid-19 test til rejsende, og nu følger lægeklinikken i Københavns Lufthavn i samme spor.

Uanset hvornår på døgnet, flyet afgår, kan man få lavet en antistoftest i klinikken, og svaret er klar på mellem 15 og 18 minutter.

Det skriver Airport Doctor CPH & Copenhagen Airport Medical Clinic i en pressemeddelelse.

Billigere end i Wien

Efter testen får man en attest med på rejsen, der er underskrevet af en af klinikkens speciallæger og kan vises frem, når man når frem til sin destination.

Lægeklinikken i Københavns Lufthavn slår sig op på at kunne lave testen en del billigere end konkurrenten i Wien. Hvor det i Østrig koster 190 euro - svarende til godt 1400 kroner - skal man i hovedstadslufthavnen af med 249 kroner.

Og prisen kan falde til et endnu lavere niveau, 'hvis der kommer en større tilslutning fra rejseindustrien', skriver lægeklinikken i pressemeddelelsen.

Lægeklinikken i Københavns Lufthavn understreger, at tiltaget med covid-19-testene ikke sker på forlangende af Københavns Lufthavn, men at det alene er et tilbud til rejsende.

Ligesom klinikken påpeger, at man er parat til at igangsætte temperaturscanning før check-in i lufthavnen, hvis rejseselskaberne ønsker det.

